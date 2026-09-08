Những hiểu lầm về ung thư dễ bỏ qua dấu hiệu cảnh báo

Không đau thì không phải ung thư

Theo Times of India, ung thư không phải lúc nào cũng gây đau. Một số bệnh có thể phát triển ở giai đoạn đầu với triệu chứng nhẹ hoặc không rõ ràng. Chẳng hạn, ung thư đại trực tràng đôi khi chỉ gây thay đổi thói quen đi tiêu, chảy máu khi đi ngoài, thiếu máu hoặc sụt cân trước khi xuất hiện đau bụng. Một số tổn thương ung thư da cũng có thể không gây đau hay khó chịu, chỉ biểu hiện qua những thay đổi bất thường về màu sắc, kích thước hoặc hình dạng.

Người bệnh không nên chỉ dựa vào cảm giác đau để đánh giá nguy cơ ung thư. Khi xuất hiện những thay đổi kéo dài như chảy máu không rõ nguyên nhân, sụt cân không chủ ý hoặc mệt mỏi dai dẳng, người bệnh cần đi khám để được đánh giá.

Chỉ người lớn tuổi mới mắc ung thư

Tuổi cao là một yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư, nhưng một số loại ung thư vẫn có thể xuất hiện ở người trẻ, trong độ tuổi 20, 30 hoặc 40.

Quan niệm ung thư chỉ xảy ra ở người cao tuổi có thể khiến người trẻ bỏ qua những dấu hiệu bất thường. Khi xuất hiện khối u, sụt cân không rõ nguyên nhân, chảy máu bất thường, thay đổi kéo dài trong thói quen đi tiêu hoặc tiểu tiện, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân. Tuy nhiên, những dấu hiệu này không đồng nghĩa với ung thư. Nhiều triệu chứng có thể xuất phát từ các bệnh lý thông thường hoặc tình trạng lành tính.

Gia đình không có ai mắc ung thư thì bản thân không có nguy cơ

Tiền sử gia đình là một trong những yếu tố được xem xét khi đánh giá nguy cơ ung thư, nhưng không phải ai mắc bệnh cũng có người thân từng mắc ung thư. Chỉ khoảng 5-10% trường hợp ung thư liên quan đến những thay đổi gene có hại được di truyền từ cha mẹ. Phần lớn ung thư hình thành do nhiều yếu tố khác như tuổi tác, môi trường, lối sống và những thay đổi gene xảy ra trong quá trình sống.

Đau bụng kéo dài có thể là dấu hiệu cảnh báo, nhưng không phải lúc nào cũng liên quan đến ung thư. Ảnh được tạo bởi AI

Cảm thấy khỏe thì không thể mắc ung thư

Cảm giác khỏe mạnh không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác tình trạng bên trong cơ thể. Một số bệnh ung thư có thể phát triển trong thời gian dài mà chưa gây ra triệu chứng rõ rệt. Khi các biểu hiện xuất hiện, bệnh có thể đã tiến triển.

Đây là lý do tầm soát có vai trò quan trọng đối với một số loại ung thư và nhóm người có nguy cơ. Việc tầm soát cần dựa trên độ tuổi, giới tính, tiền sử gia đình, yếu tố nguy cơ và khuyến cáo của bác sĩ.

Không hút thuốc thì không lo mắc ung thư phổi

Theo Hindustan Times, người không hút thuốc vẫn có thể mắc ung thư phổi do hít phải khói thuốc thụ động, ô nhiễm không khí, tiếp xúc với radon, amiăng hoặc một số hóa chất nghề nghiệp. Một số trường hợp có thể liên quan đến đột biến gene trong tế bào phổi mà không xác định được yếu tố nguy cơ rõ ràng. Vì vậy, những dấu hiệu như ho kéo dài, đau ngực, khó thở, khàn tiếng, ho ra máu hoặc sụt cân vẫn cần được chú ý.

Một hiểu lầm khác là cho rằng tất cả người mắc ung thư đều được điều trị theo cùng một cách. Thực tế, ung thư gồm nhiều loại bệnh với đặc điểm sinh học và mức độ tiến triển khác nhau. Ngay cả những người mắc cùng một loại ung thư cũng có thể được chỉ định phương pháp điều trị khác nhau, tùy đặc điểm bệnh và tình trạng sức khỏe.