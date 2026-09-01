Đứng gần, nhìn thẳng vào lò vi sóng đang chạy gây ung thư?

Nhiều người thường có thói quen đứng lùi ra xa hoặc không dám nhìn trực diện vào lò vi sóng khi thiết bị đang hoạt động vì sợ bị phơi nhiễm bức xạ.

Bác sĩ Lai Yixuan, chuyên khoa xạ trị ung thư (Đài Loan, Trung Quốc), khẳng định vi sóng thực chất là một dạng sóng điện từ thuộc nhóm "bức xạ không ion hóa". Mức năng lượng này không đủ để phá hủy cấu trúc DNA của tế bào, do đó trong điều kiện sử dụng thông thường, lò vi sóng hoàn toàn không làm tăng nguy cơ ung thư. Trừ khi kết cấu của lò bị hư hỏng nghiêm trọng, còn lại việc đứng rất gần, nhìn thẳng, thậm chí áp sát mặt vào cửa lò cũng không làm tổn thương DNA.

Chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân, bác sĩ Lai Yixuan giải thích mối lo ngại "bức xạ gây hại cơ thể" của đa số người dân xuất phát từ việc nhầm lẫn các khái niệm. Sóng vi ba có bản chất tương tự sóng điện thoại hay wifi, đều là bức xạ không ion hóa.

Lai Yixuan cho biết sóng vi ba sử dụng trong lò vi sóng hoàn toàn khác biệt với các loại bức xạ ion hóa nguy hiểm như tia X hay tia trong chụp cắt lớp vi tính (CT). Quá trình làm nóng bằng vi sóng không gây phơi nhiễm bức xạ cho người đứng cạnh, cũng không để lại bất kỳ dư lượng bức xạ nào trong thức ăn. Ngay khi thiết bị tắt nguồn, quá trình phát sóng lập tức dừng lại và bức xạ sẽ biến mất hoàn toàn.

Đối với tâm lý e ngại, không dám lại gần hoặc nhìn trực tiếp vào lò đang chạy, bác sĩ Lai Yixuan chỉ ra hai lý do người dùng có thể yên tâm:

Lò vi sóng sở hữu thiết kế khép kín với lớp lưới kim loại chắn sóng ở cửa và chốt khóa an toàn, đồng thời mức rò rỉ sóng tối đa luôn được kiểm soát chặt chẽ bởi các quy chuẩn kỹ thuật.

Cường độ sóng suy giảm rất nhanh theo khoảng cách (tuân theo định luật nghịch đảo bình phương). Chỉ cần đứng cách ra một đoạn ngắn, mức độ bức xạ đã giảm đi đáng kể.

Việc sử dụng lò thông thường hoàn toàn không gây ung thư. Ảnh: Rostislav Sedlacek/Fotolia

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo người dùng cần tránh hai sai lầm phổ biến sau để đảm bảo an toàn:

Bọc hoặc đậy kín thực phẩm: Sự chênh lệch áp suất bên trong có thể dẫn đến hiện tượng nổ hoặc bắn tung tóe. Cần chừa lại một khe thoát khí nhỏ khi hâm nóng để tránh rủi ro này.

Dùng sai chất liệu dụng cụ chứa: Các vật dụng kim loại có cạnh sắc nhọn hoặc dát mỏng dễ tạo ra hiện tượng phóng điện hồ quang phát tia lửa, có nguy cơ làm hỏng bộ phát vi sóng. Ngoài ra, lớp màng sáp trong hộp nhựa và cốc giấy có giới hạn chịu nhiệt nhất định, cần tránh dùng các loại vật liệu kém chịu nhiệt để ngăn hóa chất thôi nhiễm vào thức ăn gây hại sức khỏe.