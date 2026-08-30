6 thói quen tưởng vô hại nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư

Thường xuyên ăn thức ăn thừa để qua đêm

Nhiều gia đình cất thức ăn thừa vào tủ lạnh để dùng lại, nhưng nhiệt độ thấp chỉ làm chậm quá trình hư hỏng, không ngăn hoàn toàn vi khuẩn phát triển. Đặc biệt, rau xanh để lâu có thể làm tăng lượng nitrite, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe. Vì vậy, nên nấu vừa đủ và ưu tiên dùng hết thức ăn trong ngày.

Tiếc rẻ thực phẩm mốc hoặc quá hạn sử dụng

Nhiều người tiếc rẻ nên cắt bỏ phần mốc trên rau củ, bánh mì, trái cây rồi tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, nấm mốc có thể đã lan sâu bên trong và sinh ra aflatoxin, độc tố liên quan đến nguy cơ ung thư gan. Thực phẩm quá hạn cũng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn, rối loạn tiêu hóa. Vì vậy, không nên tiếc rẻ thực phẩm đã mốc hoặc quá hạn.

Lạm dụng thực phẩm chế biến sẵn để tiết kiệm thời gian

Xúc xích, thịt nguội, mì ăn liền và thực phẩm chế biến sẵn tiện lợi, giá hợp lý nhưng thường chứa nhiều muối, đường, chất béo và phụ gia. Ăn thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ béo phì, bệnh tim mạch và một số loại ung thư. Vì vậy, nên ưu tiên thực phẩm tươi và hạn chế đồ chế biến sẵn trong bữa ăn hàng ngày.

Tái sử dụng dầu ăn nhiều lần

Tái sử dụng dầu chiên nhiều lần có thể làm dầu biến chất và hình thành các sản phẩm oxy hóa gây hại. Theo các bác sĩ, dùng dầu cũ thường xuyên không tốt cho sức khỏe, đặc biệt với gan. Dầu đổi màu, có mùi khét, nhiều bọt hoặc cặn nên bỏ, không nên tiếc rẻ dùng lại.

Tắt máy hút mùi ngay sau khi nấu ăn

Tắt máy hút mùi ngay sau khi nấu để tiết kiệm điện có thể khiến khói bếp và các chất ô nhiễm tiếp tục tồn tại trong không khí. Khói từ chiên, xào chứa bụi mịn và hợp chất sinh ra ở nhiệt độ cao, có thể ảnh hưởng đến hô hấp nếu hít thường xuyên. Vì vậy, nên bật máy khi nấu và duy trì thêm 3-5 phút sau khi tắt bếp.

Bỏ qua khám sức khỏe và ít vận động vì muốn tiết kiệm

Ngại chi phí, nhiều người chỉ đi khám khi có triệu chứng rõ rệt, trong khi một số bệnh, kể cả ung thư, có thể diễn tiến âm thầm. Phát hiện muộn khiến việc điều trị khó khăn hơn.

Ít vận động cũng làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, bệnh tim mạch và bệnh mạn tính. Vì vậy, nên duy trì vận động, ăn uống cân bằng và khám sức khỏe định kỳ để phòng bệnh, phát hiện sớm.