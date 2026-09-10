5 món ăn nên thử trong lần đầu đến Đài Loan

Năm 2025, Đài Loan (Trung Quốc) là một trong những điểm đến được khách Việt yêu thích, với hơn 400.000 lượt ghé thăm. Ngoài lợi thế đường bay, thời gian di chuyển ngắn, cảnh đẹp, hòn đảo còn thu hút khách Việt với ẩm thực phong phú.

Cục Du lịch Đài Loan tại Việt Nam và cẩm nang du lịch Taste Atlas gợi ý các món dễ ăn, được coi là biểu tượng ẩm thực của hòn đảo dành cho du khách lần đầu ghé thăm.

Xôi mặn Youfan

Youfan (xôi mặn, cơm nếp hoặc cơm dầu) là món ăn truyền thống được người dân thưởng thức khi gia đình có em bé mới sinh.

"Nhà nào sinh con trai, đầy tháng sẽ tặng bạn bè hộp youfan, con gái tặng bánh gato", Đinh Gia Bảo, một người dân Đài Loan, cho biết.

Ngày nay, món ăn xuất hiện trong các buổi họp mặt gia đình, tiệc thiết đãi khách. Xôi mặn hấp dẫn thực khách nhờ hạt gạo căng mọng, mềm dẻo, phủ phía trên là nấm xào, tép rang, thịt hoặc lạp xưởng. Ảnh: Cooking in chinglish

Khác cơm rang thường trộn chung nguyên liệu để chế biến, món Youfan yêu cầu xào chín đồ ăn kèm trước khi cho cơm vào. Người địa phương cho rằng cách làm này giúp hương vị các món mặn hòa quyện mà không làm xôi bị dính.

Youfan gồm lớp xôi phía dưới và phủ các loại đồ ăn kèm như nấm xào, tép rang, thịt hoặc lạp xưởng. Người dân trên đảo ưu tiên dùng gạo nếp hạt dài để khi nấu chín, hạt gạo vẫn nguyên hình dáng, không bị nát. Du khách có thể tìm thấy món ăn này tại các gánh hàng rong hoặc chợ đêm. Ảnh: Phương Anh

Mì bò

Mì bò được cẩm nang ẩm thực Taste Atlas ví như "niềm tự hào to lớn của người dân địa phương". Món ăn mùa đông này gồm thịt bò, nước dùng, rau, mì cùng gia vị.

Vào những năm 1940, nhiều người ở Trung Quốc đại lục đến đảo Đài Loan sinh sống đã tạo ra món này, dùng nước sốt ớt và hạt tiêu Tứ Xuyên trong quá trình chế biến. Ảnh: Phương Anh

Mì bò hầm có nhiều biến thể như mì hàu, mì lươn, mì đòn gánh. Các món ăn kèm gồm rong biển và đậu phụ khô om.

Hiện lễ hội mì bò được tổ chức hằng năm tại Đài Bắc, nơi nhiều nhà hàng và đầu bếp cạnh tranh giành danh hiệu "Mì bò ngon nhất''. Ảnh: Phương Anh

Phật nhảy tường

Phật nhảy tường có nguồn gốc từ tỉnh Phúc Kiến, được ưa chuộng tại đảo Đài Loan. Nguyên liệu chính gồm các loại hải sản thượng hạng như hải sâm, vi cá mập, bóng cá, bào ngư, sò điệp, ngoài ra còn có gân nai, nhân sâm và kỷ tử. Không chỉ bổ dưỡng, món ăn này còn rất đắt đỏ và từng được BBC Travel liệt kê vào danh sách những món ăn đắt giá nhất thế giới. Ảnh: Fzixing

Với phiên bản bình dân hơn, món súp Phật nhảy tường có nguyên liệu gồm thịt hầm nhừ, hạt dẻ cùng các loại thảo mộc được người dân tin rằng tốt cho sức khỏe. Ảnh: Phương Anh

Có rất nhiều câu chuyện truyền miệng xung quanh cái tên "Phật nhảy tường". Tương truyền, một quán ăn nấu canh bổ dưỡng thết đãi các tướng lĩnh. Mùi hương quyến rũ đến mức các vị sư ở chùa kế bên đang tọa thiền cũng phải trèo tường sang xem.

Một tích khác cũng được lưu truyền. Tại một buổi ngâm thơ của các tú tài, khi thố súp mở nắp, hương thơm ngào ngạt khiến họ cảm tác thành thơ: "Phật ngửi được, liền bỏ chùa nhảy qua tường chạy đến".

Lẩu

Lẩu được người bản địa và khách du lịch ưu tiên chọn khi đến Đài Loan, đặc biệt vào mùa đông.

Thực khách nên gọi thịt bò, lợn, các loại viên hoặc hải sản trong đó cá viên bọc trứng cá hồi được nhiều người ưa chuộng.

Người Đài Loan thường ăn lẩu với cơm thay vì bún hoặc mì. Ảnh: Phương Anh

Tôm và canh thập cẩm cũng được ưa chuộng tại Đài Loan. Ảnh: Phương Anh

Các món ăn vặt

Đồ ăn vặt được bán nhiều tại các khu chợ đêm trên núi A Lý Sơn, Dương Minh San, gồm các loại như trứng kho, khoai lang, gan heo, thịt kho tàu, bánh bao kẹp thịt, trà sữa. Ảnh: Phương Anh

Các món ăn đường phố tại Đài Loan. Ảnh: Phương Anh