Hàng bánh cuốn 'vợ chồng' bán giá 15.000 đồng trong ngõ ở Hà Nội

Con ngõ 29 Thụy Khuê tồn tại hai hàng bánh cuốn của vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu Hà (61 tuổi) và ông Phạm Văn Chính (65 tuổi). Hai hàng không cạnh tranh, được mở để san sẻ bớt lượng khách tìm đến ngày một đông. Quán mở từ 6h đến 11h hoặc 12h hằng ngày, đông nhất vào khung 7h-8h30.

Bà Hà, đã theo nghề làm bánh cuốn từ năm 15 tuổi, ngồi tráng bánh ở quầy nhỏ đầu ngõ, cách mặt phố khoảng 50 m. Quầy có hai bàn nhỏ, phục vụ được khoảng 7-8 khách cùng lúc. Hàng bánh cuốn được mẹ chồng bà Hà mở từ những năm 1950 tại đầu dốc La Pho. Thời đó, mỗi đĩa bánh cuốn được tính bằng đơn vị hào. Vợ chồng bà Hà kế nghiệp từ giữa những năm 1980. Vài năm gần đây, vì khách đông hơn, ông Chính mở bán thêm trong nhà - cách đầu ngõ khoảng hơn 100 m. Con ngõ chật, chỉ đủ hai người đi bộ tránh nhau. Một đĩa bánh truyền thống giá 15.000 đồng, chả 5.000 đồng nên được nhiều khách đánh giá "rẻ nhất Hà Nội". Theo khảo sát, giá trung bình một phần tương tự ở các quán bánh cuốn Hà Nội khác khoảng 30.000 đồng. "Nhiều quán vị trí đắc địa có khi bán giá gấp ba lần quán tôi", ông Chính nói.

Quán vẫn giữ cách làm thủ công với nồi hơi nước, tấm vải trắng căng trên bề mặt nồi và thanh tre mảnh để lấy bánh. Bột, hành khô, nhân thịt lợn xào mộc nhĩ được bà Hà tự tay chế biến. Mỗi ngày ông bà dậy từ 4h chuẩn bị đồ và mở hàng lúc 6h.

Vỏ bánh trong, mỏng nhưng không bị nát. Nhìn qua lớp vỏ được gói chồng lên nhau, thực khách thấy rõ nhân thịt.

Nhân có mùi thơm của nấm hương, độ sần sật của mộc nhĩ và vị béo của thịt, vị ngọt từ vỏ. Nước chấm chua ngọt nhẹ, chả được cắt thành miếng khoảng 3 cm.

Ngoài bánh cuốn thịt truyền thống (nhân thịt, mộc nhĩ), quán còn có bánh cuốn trứng.

Dù không gặp áp lực kinh tế khi các con đã lớn, tự lo cuộc sống riêng, vợ chồng ông Chính vẫn duy trì quán ăn vì đây là nghề mẹ truyền. Ngoài ra, ông Chính đã quen với việc phục vụ những khách hàng gắn bó với mình hàng chục năm.

"Khách đến đây khoảng 70% người quen, tôi nhớ mặt gần hết. Phục vụ họ mỗi ngày cũng thành một phần cuộc sống", ông nói.

Bà Nguyễn Thị Thanh, 70 tuổi, hàng xóm trên phố Thụy Khuê, ăn bánh cuốn từ ngày còn bé. Bà thường ngồi ngay ngoài ngõ, chỉ ăn duy nhất suất truyền thống, không chả, không trứng, vừa ăn vừa tâm sự với bà Hà.

Trên Google Review, quán nhận 4,7/5 điểm từ thực khách. Hầu hết người từng ăn đánh giá cao chất lượng món so với giá tiền. Sự thân thiện của vợ chồng bà Hà cũng là điểm cộng níu chân thực khách. Tuy nhiên, nhiều khách đánh giá không gian chật, bất tiện kể cả khi đi xe máy nên dù ngon cũng khó quay lại.