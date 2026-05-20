Đau xương kéo dài, đau nhiều về đêm: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu ung thư xương dễ bị bỏ qua

Nhiều người khi nghe tới ung thư xương thường cho rằng đây là căn bệnh nguy hiểm và rất khó điều trị. Tuy nhiên, theo bác sĩ chuyên khoa, khả năng điều trị ung thư xương hiện nay phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời điểm phát hiện bệnh, mức độ tổn thương và tình trạng khối u. Điều đáng nói là không ít trường hợp phát hiện muộn chỉ vì chủ quan với những cơn đau xương kéo dài, đau về đêm hoặc nghĩ mình chỉ mắc bệnh xương khớp thông thường.

Đau xương kéo dài, đặc biệt đau nhiều về đêm có thể là dấu hiệu bất thường người bệnh không nên chủ quan.

Ung thư xương không phải trường hợp nào cũng giống nhau

Trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, ThS.BSNT Nguyễn Viết Hùng (Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an) cho biết, "u xương" là khái niệm dùng để chỉ các khối bất thường xuất hiện trong xương. Trong đó có những trường hợp lành tính và cũng có những trường hợp ác tính, còn gọi là ung thư xương.

"Thực tế, không phải mọi khối u xương đều là ung thư. Tuy nhiên, việc thăm khám và chẩn đoán đúng chuyên khoa vẫn rất cần thiết để xác định chính xác bản chất tổn thương. Khả năng điều trị bệnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, đặc biệt là giai đoạn phát hiện bệnh" - BS Hùng nói.

Phát hiện càng sớm, cơ hội điều trị càng thuận lợi

Nhiều trường hợp phát hiện muộn do chủ quan với cơn đau

Theo bác sĩ Hùng, ung thư xương ở giai đoạn đầu thường có biểu hiện khá âm thầm. Người bệnh có thể chỉ xuất hiện: đau xương âm ỉ đau kéo dài đau tăng dần theo thời gian đau nhiều về đêm.

Do các triệu chứng dễ bị nhầm với đau cơ xương khớp thông thường nên nhiều người chủ quan, tự mua thuốc giảm đau hoặc điều trị tại nhà trong thời gian dài. Một số trường hợp chỉ đi khám khi xuất hiện sưng nề, hạn chế vận động hoặc đau ngày càng nặng hơn.

Việc phát hiện sớm: Cơ hội can thiệp kịp thời, điều trị thuận lợi hơn

Bác sĩ cho biết việc phát hiện sớm có ý nghĩa quan trọng trong điều trị các bệnh lý u xương và ung thư xương. Khi tổn thương được phát hiện sớm, người bệnh có nhiều cơ hội được can thiệp kịp thời và theo dõi phù hợp hơn.

Ngược lại, nếu bệnh kéo dài mà không được kiểm tra, tổn thương có thể tiến triển phức tạp hơn và ảnh hưởng đến khả năng vận động của người bệnh.

Theo bác sĩ, để đánh giá các tổn thương bất thường tại xương, người bệnh có thể được chỉ định thực hiện nhiều phương pháp cận lâm sàng khác nhau nhằm xác định vị trí, mức độ tổn thương cũng như bản chất của khối u. Trong đó, các kỹ thuật thường được sử dụng gồm X-quang, MRI, CT scan và sinh thiết.

Thông thường, X-quang là phương pháp được chỉ định đầu tiên giúp bác sĩ quan sát những thay đổi bất thường ở cấu trúc xương. Trong một số trường hợp, người bệnh có thể được chụp MRI hoặc CT scan để đánh giá chi tiết hơn mức độ tổn thương, tình trạng mô mềm xung quanh cũng như phạm vi ảnh hưởng của khối u.

Người dân nên đi khám sớm nếu xuất hiện tình trạng đau xương kéo dài, sưng quanh khớp hoặc hạn chế vận động.

Tuy nhiên, sinh thiết vẫn là phương pháp quan trọng giúp xác định chính xác tổn thương là u xương lành tính hay ung thư xương ác tính. Đây là bước có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chẩn đoán và định hướng theo dõi, điều trị cho người bệnh.

Bác sĩ cũng khuyến cáo người dân không nên quá lo lắng khi được chỉ định thực hiện các kỹ thuật này. Việc thăm khám và chẩn đoán đúng ngay từ đầu sẽ giúp bác sĩ đánh giá chính xác tình trạng bệnh, tránh bỏ sót các tổn thương nguy hiểm và có hướng xử trí phù hợp hơn cho từng trường hợp cụ thể.

Không nên chủ quan tự điều trị khi đau xương kéo dài

Theo bác sĩ Hùng, nhiều trường hợp ung thư xương phát hiện muộn xuất phát từ việc người bệnh chủ quan với các cơn đau kéo dài và tự điều trị tại nhà trong thời gian dài. Không ít người khi xuất hiện đau xương âm ỉ thường nghĩ do vận động, đau cơ xương khớp hoặc chấn thương thông thường nên tự mua thuốc giảm đau, xoa bóp hoặc áp dụng các phương pháp dân gian mà không đi kiểm tra chuyên khoa.

Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo nếu tình trạng đau kéo dài nhiều tuần, đau tăng dần theo thời gian, đau nhiều về đêm hoặc xuất hiện sưng quanh xương thì người bệnh nên đi khám sớm để được đánh giá đúng nguyên nhân. Việc thăm khám kịp thời giúp phát hiện sớm các tổn thương bất thường tại xương, đồng thời tránh bỏ sót những trường hợp u xương hoặc ung thư xương cần được theo dõi và điều trị phù hợp.

Bác sĩ khuyến cáo gì?

Theo bác sĩ, dù ung thư xương là bệnh lý không phổ biến nhưng người dân không nên chủ quan với những biểu hiện bất thường kéo dài tại xương khớp, đặc biệt là tình trạng đau xương âm ỉ, đau tăng dần theo thời gian hoặc đau nhiều về đêm.

Bác sĩ cho biết nhiều trường hợp phát hiện bệnh muộn do người bệnh nghĩ mình chỉ bị đau cơ xương khớp thông thường nên chậm đi khám. Vì vậy, khi xuất hiện các triệu chứng kéo dài không cải thiện, người dân nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa phù hợp để được thăm khám và kiểm tra sớm.

Việc phát hiện sớm giúp bác sĩ đánh giá chính xác nguyên nhân gây đau xương, đồng thời có hướng theo dõi và xử trí phù hợp nếu phát hiện các tổn thương bất thường như u xương hoặc ung thư xương.