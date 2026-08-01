Người phụ nữ 52 tuổi phát hiện ung thư phổi giai đoạn sớm nhờ làm việc quan trọng này

Ngày 31/7, Bệnh viện K thông tin, mới đây, các bác sĩ đơn vị này đã phẫu thuật nội soi robot thành công cho một trường hợp mắc ung thư phổi giai đoạn sớm.

Theo đó, trong quá trình thăm khám sức khỏe định kỳ, chụp cắt lớp vi tính lồng ngực, người bệnh phát hiện nốt tổn thương phổi kích thước khoảng 13 x 11mm thùy trên phổi trái. Bệnh nhân được sinh thiết xác định là ung thư biểu mô tuyến phổi.

Qua các xét nghiệm chuyên sâu, đánh giá giai đoạn bệnh, người bệnh được chẩn đoán ung thư thùy trên phổi trái giai đoạn cT1N0M0. Sau hội chẩn đa chuyên khoa, bệnh nhân được chỉ định cắt thùy trên phổi trái dưới sự hỗ trợ của robot.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Phẫu thuật robot - nâng cao độ chính xác trong điều trị ung thư phổi

Theo các bác sĩ Bệnh viện K, đối với ung thư phổi giai đoạn sớm, phẫu thuật vẫn là phương pháp điều trị quan trọng, mang lại cơ hội khỏi bệnh cao cho nhiều người bệnh.

Hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật với hình ảnh ba chiều độ phân giải cao cùng cánh tay robot có khả năng thao tác linh hoạt trong không gian hẹp giúp phẫu thuật viên bóc tách chính xác các cấu trúc mạch máu, phế quản và hạch trung thất.

Nhờ đó, phẫu thuật có thể hạn chế sang chấn, giảm mất máu, góp phần giúp người bệnh phục hồi sớm sau mổ.

Việc làm quan trọng giúp phát hiện ung thư phổi giai đoạn sớm

Các bác sĩ cho biết, ung thư phổi ở giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm và ít biểu hiện đặc hiệu. Không ít trường hợp được phát hiện tình cờ qua khám sức khỏe định kỳ hoặc chụp cắt lớp vi tính vì một lý do khác.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, người dân, đặc biệt là những người có yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, tiếp xúc khói thuốc, hóa chất độc hại hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư phổi, nên khám sức khỏe định kỳ và tầm soát theo chỉ định để phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.

Việc phát hiện ung thư khi khối u còn khu trú không chỉ mở ra cơ hội điều trị triệt để mà còn tạo điều kiện để áp dụng các kỹ thuật ngoại khoa hiện đại như phẫu thuật robot, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống cho người bệnh.