Chỉ nghĩ mình bị ho thông thường, người đàn ông 71 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư phổi

Ông L.T.H. (71 tuổi) có tiền sử hút thuốc lào gần 30 năm trước khi bỏ hẳn cách đây khoảng 3 năm. Thời gian gần đây, ông xuất hiện những cơn ho kéo dài nhiều tuần nhưng cho rằng chỉ là bệnh hô hấp thông thường nên tự điều trị tại nhà.

Chỉ đến khi tình trạng ho không thuyên giảm, ông mới đến cơ sở y tế thăm khám. Kết quả kiểm tra khiến cả gia đình bất ngờ khi các bác sĩ phát hiện ông mắc ung thư phổi.

Các bác sĩ Bệnh viện K tiến hành phẫu thuật ung thư phổi cho bệnh nhân. (ảnh:BVCC)

Các kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy khối u ở phổi trái đã phát triển với kích thước khoảng 15 x 16 cm. Nội soi phế quản ghi nhận khối u gây bít tắc phế quản thùy trên phổi trái, trong khi chụp PET/CT cho thấy gần như toàn bộ thùy trên phổi trái bị xẹp, đồng thời xuất hiện hạch trung thất nghi ngờ di căn.

Sau khi đánh giá kỹ vị trí khối u, mức độ xâm lấn cũng như chức năng hô hấp còn lại của người bệnh, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật tạo hình phế quản (Sleeve), cắt thùy trên phổi trái kết hợp vét hạch.

Ca mổ được thực hiện bởi ê-kíp Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện K gồm TS.BS Nguyễn Văn Lợi – Phó Trưởng khoa Ngoại lồng ngực; ThS.BSNT Mai Văn Tuấn và ThS.BSNT Nguyễn Đình Đạt, dưới sự phối hợp chặt chẽ của đội ngũ gây mê hồi sức.

Thay vì phải cắt bỏ toàn bộ lá phổi, phẫu thuật Sleeve chỉ cắt bỏ phần phổi chứa khối u cùng đoạn phế quản bị xâm lấn, sau đó tái tạo đường thở bằng cách nối phần phế quản còn lành. (ảnh: BVCC)

Theo các bác sĩ, với người bệnh lớn tuổi, mỗi phần nhu mô phổi được giữ lại đều có ý nghĩa rất lớn đối với chất lượng cuộc sống sau điều trị.

Thay vì phải cắt bỏ toàn bộ lá phổi, phẫu thuật Sleeve chỉ cắt bỏ phần phổi chứa khối u cùng đoạn phế quản bị xâm lấn, sau đó tái tạo đường thở bằng cách nối phần phế quản còn lành.

Đây là một trong những kỹ thuật khó của ngoại khoa lồng ngực, đòi hỏi phẫu thuật viên có trình độ chuyên môn cao, đồng thời phải đáp ứng đầy đủ các chỉ định chuyên môn. Phương pháp này vừa đảm bảo nguyên tắc điều trị triệt căn ung thư, vừa giúp bảo tồn tối đa phần nhu mô phổi khỏe mạnh, từ đó duy trì chức năng hô hấp tốt hơn sau phẫu thuật.

Trong trường hợp của ông H., việc lựa chọn kỹ thuật Sleeve đã giúp người bệnh tránh được nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ phổi trái, mở ra cơ hội hồi phục và duy trì chất lượng sống tốt hơn sau điều trị.

Theo các chuyên gia Bệnh viện K, trường hợp của ông H. là lời nhắc nhở đối với những người từng hút thuốc lá, thuốc lào trong thời gian dài.

Việc từ bỏ thuốc là quyết định đúng đắn và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, những người đã có tiền sử hút thuốc nhiều năm vẫn thuộc nhóm nguy cơ cao mắc các bệnh lý đường hô hấp, đặc biệt là ung thư phổi, ngay cả sau khi đã bỏ thuốc.