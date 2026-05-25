Loại rau được coi là 'thuốc bổ tự nhiên' bán đầy ngoài chợ, hỗ trợ phòng ngừa và ức chế tế bào ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

Nấm rơm - thực phẩm hỗ trợ phòng ngừa và ức chế tế bào ung thư

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp

Nấm rơm là nguồn giàu các hợp chất có hoạt tính sinh học tự nhiên, có tác dụng giảm huyết áp và ngăn chặn tình trạng cao huyết áp. Việc tiêu thụ thường xuyên các loại nấm này có thể giúp quản lý mức huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa và chất xơ hòa tan trong nấm còn giúp giảm nồng độ cholesterol xấu (LDL) trong máu, ngăn ngừa tình trạng xơ vữa động mạch và các cơn đột quỵ nguy hiểm.

Nấm rơm là loại nấm phổ biến nhất trong ẩm thực Việt, không chỉ bởi hương vị thơm ngon, béo bùi mà còn vì giá trị dinh dưỡng khổng lồ. (Ảnh minh họa).

Hỗ trợ phòng ngừa và ức chế tế bào ung thư

Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy nấm rơm có khả năng hỗ trợ phòng ngừa một số loại ung thư như ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Các hợp chất thực vật trong nấm giúp ngăn chặn sự phát triển bất thường của tế bào và bảo vệ DNA khỏi những tổn thương do gốc tự do gây ra, đồng thời hỗ trợ đào thải các độc tố có nguy cơ gây ung thư ra khỏi cơ thể.

Món ngon với nấm rơm

Nấm rơm kho quẹt

Món nấm rơm kho quẹt với hương vị đậm đà cay cay ngọt ngọt ăn chung với rau xà lách rất là đưa cơm luôn đó.

Bạch tuộc xào sa tế nấm rơm

Món bạch tuộc xào nấm rơm ngon ngọt, dai giòn ăn cùng cơm trắng hoặc dùng để đãi khách đều rất tuyệt.

Nấm rơm chiên xù

Món nấm rơm chiên xù vàng ươm hấp dẫn bên ngoài giòn giòn bên trong nấm rơm dai dai ngòn ngọt khiến cả người lớn và trẻ em đều thích mê. Món này khi ăn chấm cùng tương ớt và sốt mayonnaise ăn kèm với cà chua và dưa leo, dùng để ăn chơi hay ăn cơm đều hợp.

Canh gà nấu nấm rơm

Bát canh gà nóng hổi đậm đà, ngon ngọt từ nấm và thịt gà vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng rất thích hợp trong những ngày mưa lạnh. Khi ăn bạn có thể ăn kèm cơm trắng hoặc bún tươi tùy theo sở thích của gia đình.

Thịt kho đậu hũ nấm rơm

Vị thơm từ nấm rơm cùng vị béo ngậy từ thịt làm món ăn rất dễ "hao cơm". Đây là món ăn thơm ngon, bổ dưỡng, phù hợp với nhiều gia đình.