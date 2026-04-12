Sau chơi thể thao, nhiều người ngứa da, nổi mẩn vì nắng nóng

Sau trận bóng đá buổi chiều, anh Trần Minh, 32 tuổi, thấy vùng lưng và ngực xuất hiện các mảng đỏ li ti, gây ngứa da, khó chịu.

Ban đầu nghĩ do mồ hôi, anh chỉ tắm qua loa, nhưng tình trạng không giảm, thậm chí lan rộng sau vài ngày. Khi đi khám, anh được chẩn đoán viêm nang lông do bít tắc tuyến bã nhờn vì tăng tiết dầu, liên quan đến nắng nóng.

Một bệnh nhân xuất hiện ngứa, nổi mẩn da sau những ngày nắng nóng. Ảnh: Thanh Hương

Những ngày gần đây, Hà Nội bắt đầu nắng nóng, kéo theo các bệnh da liễu gia tăng do mồ hôi và bã nhờn tiết nhiều, làm suy yếu hàng rào bảo vệ da, tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm phát triển. Ghi nhận tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, số bệnh nhân đến khám đã tăng khoảng 10-20% so với tuần trước và dự báo tiếp tục tăng, phổ biến là nấm da, viêm nang lông, mụn trứng cá.

Bác sĩ Vũ Thị Phương Dung, Khoa Khánh bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết số lượng bệnh nhân đến khám có xu hướng tăng rõ rệt trong thời gian gần đây.

Các bệnh thường gặp trong mùa hè gồm viêm da do ánh nắng, rôm sảy, nấm da (nấm thân, nấm bẹn, nấm kẽ), viêm nang lông, mụn trứng cá, viêm da cơ địa tái phát, dị ứng ánh nắng và các bệnh do côn trùng.

"Thời điểm nhiệt độ ngoài trời lên tới 36-37 độ C, số bệnh nhân tăng đáng kể, phổ biến nhất là nấm da và viêm nang lông liên quan đến nắng nóng"- bác sĩ Dung nói.

Nguyên nhân chính là môi trường nóng ẩm khiến mồ hôi không thoát kịp, kết hợp với bã nhờn làm tắc lỗ chân lông. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để nấm phát triển, khiến bệnh dễ tái phát nhiều lần.

Nhiều bệnh nhân đến khám được chẩn đoán nấm da do thường xuyên mang tất và đi giày kín.

"Với nấm da chân, điều trị chủ yếu là thuốc bôi chống nấm, trường hợp nặng có thể phải dùng thêm thuốc uống. Tuy nhiên, việc giữ da khô thoáng đóng vai trò quan trọng trong phòng bệnh" bác sĩ Dung lưu ý.

Bệnh nhân bị nấm da chân do đi giày kín trong nắng nóng. Ảnh: Dương Anh

Theo bác sĩ Dung, nguyên tắc chăm sóc da mùa hè là làm sạch đúng cách, dưỡng ẩm phù hợp và uống đủ 2-3 lít nước mỗi ngày. Tùy từng nhóm, cần điều chỉnh phù hợp: trẻ nhỏ mặc đồ thoáng, thấm hút; người làm việc ngoài trời che chắn, dùng kem chống nắng; người thường xuyên ngồi điều hòa cần bổ sung nước, dưỡng ẩm để tránh khô da.

Với người thường xuyên chơi thể thao, đặc biệt ngoài trời, nguy cơ mắc các bệnh da liễu cao hơn do mồ hôi tiết nhiều, da ẩm kéo dài và ma sát liên tục. Các tình trạng thường gặp gồm viêm nang lông, nấm da, hăm da tại vùng nếp gấp như lưng, ngực, cổ, bẹn hoặc kẽ ngón chân.

Để phòng bệnh, cần tắm sớm sau khi vận động, thay quần áo ngay khi ướt mồ hôi, ưu tiên trang phục thấm hút, thoáng khí, giữ khô các vùng dễ ẩm và không dùng chung đồ cá nhân. Khi xuất hiện ngứa kéo dài, nổi mẩn đỏ hoặc tổn thương lan rộng, nên đi khám sớm để được điều trị, tránh tái phát.