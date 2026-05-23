Những biện pháp ứng phó với nắng nóng gay gắt để bảo vệ sức khỏe

Nhiều khu vực trên cả nước đang xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ vượt 38 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo tình trạng nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng diện rộng tại các khu vực trên có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được cảnh báo ở cấp 1. Theo cảnh báo, thời tiết khô nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư, cháy rừng tại nhiều địa phương. Đồng thời, người dân có nguy cơ mất nước, mệt mỏi, kiệt sức nếu hoạt động lâu ngoài trời trong điều kiện nắng nóng gay gắt.

Tránh đi ra ngoài vào những giờ nắng nóng gay gắt. Ảnh: Tuấn Anh

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2–4 độ C, thậm chí cao hơn tùy điều kiện bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông, đường nhựa.

Trước diễn biến của nắng nóng, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra các biện pháp phòng chống tác hại của nắng nóng. Mùa hè là thời điểm cao điểm du lịch, tuy nhiên cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ đối với du khách. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, người dân dễ gặp phải các vấn đề như say nắng, mất nước, kiệt sức. Việc bảo quản thực phẩm không đảm bảo có thể dẫn đến ngộ độc. Đồng thời, môi trường nóng ẩm cũng làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy, sốt xuất huyết.

Để hạn chế rủi ro, người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo nắng nóng từ cơ quan chức năng. Khi đi du lịch, nên chuẩn bị đầy đủ nước uống, thuốc men cần thiết, kem chống nắng, trang phục thoáng mát, mũ rộng vành, kính râm.

Trong hành trình, cần hạn chế tiếp xúc với nắng nóng, đặc biệt vào khung giờ giữa trưa. Nên uống nhiều nước, hạn chế rượu bia, nước ngọt có gas; ăn chín, uống sôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các hoạt động ngoài trời nên bố trí vào sáng sớm hoặc chiều muộn.

Đặc biệt, cần quan tâm đến người già, trẻ nhỏ và người có bệnh nền – những đối tượng dễ bị tổn thương trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn hoặc ngất xỉu – biểu hiện của say nắng, cần nhanh chóng đưa người bệnh vào nơi thoáng mát, nới lỏng quần áo và cho uống nước mát hoặc dung dịch bù điện giải. Trong trường hợp cần thiết, phải đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Để ứng phó hiệu quả với nắng nóng, điều quan trọng nhất là chủ động. Người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết từ các nguồn chính thống, điều chỉnh sinh hoạt và sản xuất phù hợp với điều kiện khí hậu.

Việc mặc trang phục thoáng mát, uống đủ nước, bổ sung dinh dưỡng hợp lý, giữ không gian sống thông thoáng, sử dụng điện hợp lý… là những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ sức khỏe.