Người phụ nữ 2 lần đột quỵ trong ngày vì cục máu đông đổi hướng

Ngày 3/7, Bệnh viện E (Hà Nội) thông tin, các bác sĩ tại đây vừa cấp cứu trường hợp bệnh nhân nữ 68 tuổi đối mặt với diễn biến đặc biệt hiếm gặp khi người bệnh bị đột quỵ hai lần chỉ trong chưa đầy 24 giờ.

Người bệnh nhập viện lúc 1 giờ sáng trong tình trạng yếu nửa người bên phải. Khai thác tiền sử cho thấy bà mắc nhiều bệnh lý tim mạch phức tạp như rung nhĩ, đã thay van tim sinh học và tăng huyết áp.

Ngay khi tiếp nhận, quy trình báo động đột quỵ được Bệnh viện E kích hoạt với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa gồm Cấp cứu, Chẩn đoán hình ảnh, Tim mạch và Hồi sức tích cực.

Bệnh nhân được bác sĩ cấp cứu. Ảnh: BVCC.

Kết quả chụp chiếu ban đầu cho thấy người bệnh chưa bị tắc các mạch máu lớn trong não. Các bác sĩ nhanh chóng chỉ định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch nhằm làm tan cục máu đông.

Người bệnh đáp ứng điều trị rất tốt. Chỉ sau thời gian ngắn, điểm đánh giá mức độ đột quỵ (NIHSS) giảm từ 4 xuống còn 1 điểm, các triệu chứng gần như biến mất. Gia đình và ê-kíp điều trị đều hy vọng cơn nguy kịch đã qua.

Tuy nhiên, khi đang được theo dõi tại phòng hồi sức, đến khoảng 22h20 cùng ngày, người bệnh bất ngờ xuất hiện các dấu hiệu đột quỵ trở lại với diễn biến nặng hơn nhiều: Lơ mơ, nói ngọng và liệt hoàn toàn nửa người bên trái. Điểm NIHSS tăng vọt từ 1 lên 14 điểm, báo hiệu tình trạng đột quỵ nặng, đe dọa trực tiếp tính mạng.

Theo BSCKII Nguyễn Minh Châu - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện E, đây là tình huống rất hiếm gặp và đặc biệt nguy hiểm.

"Cục huyết khối từ tim tiếp tục bong ra. Nhưng thay vì đi theo hướng cũ, lần này nó di chuyển sang bán cầu não đối diện, gây tắc hoàn toàn đoạn M1 của động mạch não giữa bên phải", bác sĩ Châu phân tích.

Nếu ở cơn đột quỵ đầu tiên, vùng não bên trái bị tổn thương khiến người bệnh yếu nửa người phải thì ở lần thứ hai, cục máu đông lại làm tắc mạch máu lớn nuôi bán cầu não phải, gây liệt hoàn toàn nửa người trái.

Trước tình huống "ngàn cân treo sợi tóc", các bác sĩ lập tức chuyển người bệnh lên phòng can thiệp mạch để thực hiện lấy huyết khối.

Qua trường hợp này, bác sĩ Châu khuyến cáo đột quỵ ở người có bệnh lý tim mạch, đặc biệt là rung nhĩ và bệnh van tim, có thể diễn biến rất khó lường. Ngay cả khi người bệnh đáp ứng tốt với điều trị ban đầu, nguy cơ xuất hiện thêm cục máu đông mới vẫn có thể xảy ra nếu nguồn huyết khối từ tim chưa được kiểm soát.