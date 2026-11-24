Theo bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ (Hà Nội), quan niệm tập gym gây giảm ham muốn, hay làm thay đổi giới tính là không có cơ sở khoa học.

Việc tập luyện quá sức, sai phương pháp hoặc thiếu hụt dinh dưỡng có thể gây tác dụng ngược, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể, trong đó có sức khỏe sinh sản.

Đáng lo ngại, không ít nam giới vì nóng lòng muốn sở hữu thân hình vạm vỡ trong thời gian ngắn đã tìm đến các chất kích thích tăng cơ (doping), bất chấp những rủi ro tiềm ẩn.

Theo bác sĩ Mạnh, dù có thể giúp tăng khối lượng cơ, việc tự ý sử dụng hoặc lạm dụng những chất này có thể gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Một số chất có thể gây rối loạn hoạt động nội tiết, ảnh hưởng đến tim mạch, làm tăng nguy cơ loãng xương và suy giảm khả năng sinh sản. Khi ngừng sử dụng sau thời gian dài, người dùng có thể gặp các triệu chứng như mệt mỏi, chán ăn, buồn ngủ và suy giảm thể trạng.

Nếu tình trạng này kéo dài, cơ thể có thể suy giảm khả năng tự sản xuất hormone nam, khiến nam giới đối mặt với nguy cơ giảm chất lượng tinh trùng, thậm chí vô sinh.

Bác sĩ Mạnh khuyến cáo nam giới không nên chạy theo mục tiêu tăng cơ nhanh mà bỏ qua giới hạn thể trạng. Mỗi người cần lựa chọn bài tập và cường độ phù hợp với sức khỏe, có thời gian nghỉ ngơi để cơ bắp phục hồi sau vận động.

Chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng. Người tập cần bảo đảm cung cấp đủ chất đạm, vitamin và khoáng chất để đáp ứng nhu cầu chuyển hóa, phục hồi và duy trì hoạt động của cơ thể. Việc tập luyện cần đi cùng chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học thay vì phụ thuộc vào các sản phẩm kích thích tăng cơ.

Sau những buổi tập nặng, cơ thể cần thời gian hồi phục. Nam giới không nên cố gắng sinh hoạt vợ chồng khi đang kiệt sức, mệt mỏi mà nên lựa chọn thời điểm sức khỏe ổn định, tinh thần thoải mái.

Tập gym sai cách, lạm dụng chất để tăng cơ nhanh có thể khiến nam giới rối loạn nội tiết. (Ảnh minh hoạ)

Những dấu hiệu không nên chủ quan

Bên cạnh việc điều chỉnh cường độ tập luyện, nam giới cần chú ý những thay đổi bất thường của cơ thể. Theo bác sĩ Mạnh, tình trạng mất cảm giác ham muốn kéo dài cần được kiểm tra bác sĩ chuyên khoa.

Một số biểu hiện khác có thể liên quan đến sức khỏe sinh sản như suy giảm ham muốn và mệt mỏi kéo dài. Tình trạng này càng cần được chú ý nếu đi kèm rối loạn giấc ngủ, giảm sức mạnh cơ bắp dù vẫn duy trì tập luyện.

Bác sĩ lưu ý, những biểu hiện trên không đồng nghĩa chắc chắn với tổn thương do tập gym. Tuy nhiên, người có triệu chứng kéo dài, tái diễn, đặc biệt từng sử dụng các chế phẩm tăng cơ, không nên tự suy đoán nguyên nhân mà cần thăm khám chuyên khoa nam học để được đánh giá và tư vấn điều trị.

Tập thể hình đúng cách giúp cải thiện thể lực, tăng cường sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Điều quan trọng là nam giới cần kiên trì, tôn trọng giới hạn của cơ thể, dành đủ thời gian phục hồi, thay vì đánh đổi sức khỏe sinh sản để đổi lấy cơ bắp trong thời gian ngắn.