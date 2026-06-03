Trung Quốc cấy ghép đồng thời gan và thận lợn cho người

Người nhận là một bệnh nhân nam 53 tuổi bị chết não. Ca cấy ghép do nhóm nghiên cứu của giáo sư Tôn Húc Dũng (Sun Xuyong) đến từ Bệnh viện số 2 thuộc Đại học Y khoa Quảng Tây thực hiện dưới sự đồng ý của gia đình. Các cơ quan cấy ghép đến từ một con lợn Bama của Quảng Tây đã được chỉnh sửa gen.

Kết quả cấy ghép được đăng trên tạp chí Med. Ảnh do bệnh viện cung cấp cho Quảng Tây nhật báo

Để phòng ngừa phản ứng đào thải cấp tính, các nhà nghiên cứu đã chỉnh sửa 6 gen của con lợn. Ba gen lợn liên quan đến phản ứng đào thải miễn dịch đã bị loại bỏ, trong khi ba gen người được đưa vào để cải thiện khả năng đông máu và tương thích miễn dịch.

Chưa đầy 24 giờ sau khi cấy ghép, gan lợn bắt đầu sản xuất mật, hai quả thận lợn cũng hoạt động bình thường. Đây là ca cấy ghép nội tạng dị loài với toàn bộ lá gan và hai quả thận từ một con lợn đã được chỉnh sửa gen sang cùng một người đầu tiên thành công trên thế giới.

Kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí y khoa danh tiếng quốc tế Med và tạp chí khoa học Nature.

Ca phẫu thuật sử dụng kỹ thuật ghép gan-thận đồng vị do giáo sư Tôn tiên phong phát triển, cho phép các bác sĩ phẫu thuật thay thế cả gan và hai quả thận chỉ qua một vết mổ duy nhất.

Theo nhóm nghiên cứu, đây là nghiên cứu đầu tiên chứng minh nhiều cơ quan được chỉnh sửa gen từ một con lợn có thể hoạt động đồng thời bên trong cơ thể người. Thành tựu này đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới ứng dụng lâm sàng của việc ghép đa tạng từ động vật sang người và mang lại hy vọng mới trong việc giải quyết tình trạng thiếu hụt tạng hiến tặng trên toàn cầu.