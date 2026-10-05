Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe đến đâu? Những điều cần biết trước khi ăn

Mộc nhĩ còn được gọi là nấm tai mèo, mộc nhu, mộc tung, mộc nga, vân nhĩ, hắc mộc nhĩ hoặc nấm mèo. Đây là một loại nấm thường mọc trên thân cây gỗ, được dùng làm thực phẩm hoặc nguyên liệu trong một số bài thuốc y học cổ truyền.

Trong Đông y, mộc nhĩ được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Nấm có bề mặt màu nâu, cấu trúc mềm và dai, bên trong chứa các chất dạng keo. Khi trưởng thành, bề mặt nấm có thể xuất hiện lớp bột trắng do bào tử phát tán.

Mộc nhĩ có tác dụng gì với sức khỏe?

Mộc nhĩ được sử dụng phổ biến trong chế biến thực phẩm. Với thành phần dinh dưỡng đa dạng, loại nấm này có thể góp phần bổ sung chất xơ, protein và một số khoáng chất cho khẩu phần ăn. Trong y học cổ truyền, mộc nhĩ cũng được sử dụng kết hợp với các dược liệu khác.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Mộc nhĩ chứa chất xơ và các thành phần dạng keo, có thể góp phần tăng lượng chất xơ trong khẩu phần, hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, chưa có đủ cơ sở để khẳng định mộc nhĩ có tác dụng “thanh lọc” hay loại bỏ độc tố khỏi cơ thể.

Mộc nhĩ được sử dụng phổ biến trong chế biến thực phẩm

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Mộc nhĩ cung cấp chất xơ và một số hợp chất đang được nghiên cứu về tác động đến chuyển hóa lipid, sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, chưa có cơ sở xem mộc nhĩ là thực phẩm có thể phòng ngừa nhồi máu cơ tim, đột quỵ hay làm tan huyết khối; lợi ích còn phụ thuộc vào chế độ ăn và lối sống tổng thể.

Công dụng trong việc giảm cân

Mộc nhĩ ít chất béo, giàu chất xơ, có thể bổ sung vào thực đơn kiểm soát năng lượng nhưng không trực tiếp giúp giảm cân. Hiệu quả phụ thuộc vào tổng lượng ăn uống và vận động; nên hạn chế dầu mỡ, đường, nước sốt nhiều năng lượng khi chế biến.

Các đối tượng không nên ăn mộc nhĩ

Người mang thai nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu dùng mộc nhĩ với lượng lớn hoặc mục đích chữa bệnh; người bị tiêu chảy, đầy bụng cần điều chỉnh khẩu phần. Với trẻ nhỏ, cần chú ý nguồn gốc, cách chế biến và nguy cơ dị ứng. Người vừa phẫu thuật, đang chảy máu, mắc bệnh về máu hoặc rối loạn đông máu, đặc biệt đang dùng thuốc chống đông, chống kết tập tiểu cầu, nên tham khảo bác sĩ trước khi ăn thường xuyên hoặc với lượng lớn.

Những sai lầm thường gặp khi sử dụng nấm mộc nhĩ

Để hạn chế rủi ro, nên dùng mộc nhĩ khô từ nguồn uy tín, tránh tự ý sử dụng nấm tươi không rõ nguồn gốc vì có thể gây phản ứng trên da ở một số người. Mộc nhĩ cần được ngâm bằng nước sạch, rửa kỹ và chế biến ngay; không ngâm qua đêm hoặc để lâu ở nhiệt độ phòng vì dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Nếu nấm có mùi lạ, nhớt hoặc dấu hiệu bất thường, cần bỏ đi.