Mắc ung thư vú năm 19 tuổi, cô gái mãn kinh cùng lúc với mẹ

Miranda McKeon, hiện 24 tuổi, phát hiện khối u ở ngực phải khi vừa kết thúc năm nhất đại học và trở về nhà nghỉ hè. Ngoài dấu hiệu này, cô không có triệu chứng bất thường, vẫn khỏe mạnh và chuẩn bị tiếp tục theo học ngành truyền thông tại Đại học Southern California, Mỹ.

"Tôi sờ thấy một khối u ở ngực phải, trước đó chắc chắn không có. Ngay lập tức tôi thấy bất an", McKeon nói với Business Insider.

Miranda McKeon, nhà hoạt động vì sức khỏe, được chẩn đoán mắc ung thư vú ở tuổi 19. Ảnh: IG

Một tuần sau, kết quả kiểm tra cho thấy cô mắc ung thư vú giai đoạn ba, dạng ung thư biểu mô ống xâm lấn dương tính với hormone. Đây là loại ung thư vú phổ biến nhất, thường gặp ở phụ nữ từ 55 tuổi trở lên. McKeon nói các bác sĩ điều trị cho cô chưa từng gặp bệnh nhân nào ở độ tuổi này.

Sau chẩn đoán năm 2021, McKeon phải nhanh chóng đưa ra nhiều quyết định lớn. Trong khi bạn bè cùng trang lứa bận rộn với thi cử, hẹn hò và đời sống sinh viên, cô bắt đầu trữ trứng để bảo tồn khả năng sinh con, sau đó trải qua nhiều đợt hóa trị, phẫu thuật và xạ trị.

Cô không bảo lưu việc học mà giảm số môn để duy trì chương trình tại đại học. Tuy nhiên, tác dụng phụ của điều trị khiến quãng thời gian này trở nên nặng nề. McKeon nói rụng tóc là trải nghiệm giống ác mộng, đồng thời khó chấp nhận việc bản thân phải nghỉ ngơi trong khi bạn bè vẫn có đời sống xã hội sôi động.

Một trong những hệ quả kéo dài của quá trình điều trị là mãn kinh sớm. Do ung thư của McKeon liên quan đến hormone, các bác sĩ dùng thuốc khiến nồng độ estrogen của cô giảm mạnh nhằm hạn chế nguy cơ tế bào ung thư phát triển. Việc này khiến cô xuất hiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, đổ mồ hôi đêm và khó tập trung.

Điều trớ trêu là mẹ cô, bà Jill, cũng đang bước vào thời kỳ mãn kinh tự nhiên với những biểu hiện tương tự. McKeon nói hai mẹ con vốn thân thiết nhưng việc cùng trải qua các triệu chứng mãn kinh ở hai giai đoạn tuổi khác nhau khiến cô có cảm giác khó tin.

"Tôi từng nói: 'Mẹ ơi, đủ rồi. Con không muốn phải đồng cảm với mẹ vì chuyện này'. Tôi nghĩ mẹ cũng đau lòng khi thấy tôi trải qua điều giống bà", cô kể.

Ở tuổi 24, McKeon hiện phải cân nhắc có tiếp tục dùng thuốc ức chế hormone thêm tối đa 5 năm để giảm nguy cơ ung thư tái phát hay không. Cùng lúc, cô phải học cách kiểm soát các triệu chứng mãn kinh khi còn rất trẻ và đối diện những kế hoạch tương lai bị căn bệnh làm gián đoạn.

McKeon từng rụng tóc trong quá trình điều trị ung thư. Ảnh: IG

Sau thời gian điều trị, McKeon chuyển đến New York, tiếp tục các dự án cá nhân và thực hiện podcast Pink 365 về sức khỏe phụ nữ, trong đó đề cập đến khả năng sinh sản, nội tiết tố và ung thư.

McKeon cho biết mỗi ngày cô nhận được nhiều tin nhắn từ người bệnh khắp thế giới. Điều cô hướng tới là dùng câu chuyện của mình để nâng cao nhận thức về sức khỏe phụ nữ, đặc biệt những vấn đề còn bị kỳ thị hoặc thiếu đầu tư.

Dù vậy, McKeon nói cô không muốn chỉ nhìn trải nghiệm ung thư theo hướng tích cực. Với cô, phần quan trọng của quá trình hồi phục là thừa nhận cảm giác mất mát, đau buồn và tiếc nuối về một tương lai từng không bị bệnh tật chen ngang.

"Đôi khi, cách dễ nhất để vượt qua điều gì đó là ngồi lại với nó một lúc và cho phép bản thân thấy mọi thứ thật tồi tệ, thay vì cố biến nó thành điều tích cực", cô nói.