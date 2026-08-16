Quán bún cá thác lác được Trấn Thành khen 'ngon xỉu'

Nổi tiếng là người mê ẩm thực vỉa hè, Trấn Thành thường xuyên chia sẻ những hàng quán bình dân, lâu đời ở địa phương đến bạn bè, khán giả. Gần đây, nam diễn viên khen hết lời một quán bún cá thác lác ở quận 7.

Bún nấm cá thác lác, sườn non, khổ qua được Trấn Thành khen 'ngon mà xỉu á'.

Ông xã Hari Won cho biết quán bún nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ phường Tân Hưng, gần Đại học Nguyễn Tất Thành, quán hơi khuất lại không có biển hiệu nên có thể hơi khó tìm. Trấn Thành gợi ý nên thử các topping như cá thác lác, sườn non để cảm nhận trọn vẹn hương vị. MC cũng thừa nhận sự kết hợp của các nguyên liệu có phần độc lạ nhưng "ngon xỉu".

Quán mở cửa từ 7h đến 21h, phù hợp để dùng bữa sáng, trưa hoặc tối, giá trung bình 40.000 đồng/tô.

Chả cá thác lác có độ dai mềm đặc trưng, vị ngọt tự nhiên, được viên lại thành miếng vừa ăn.

Bún nấm cá thác lác là một trong những món ăn dân dã của người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long như Trà Vinh, Bến Tre. Món ăn nổi bật với chả cá thác lác dai mềm, nước dùng thanh ngọt, kết hợp cùng các loại rau theo mùa tạo nên hương vị thơm ngon, thanh mát. Tùy theo công thức của từng người, bún có thể kết hợp cùng nguyên liệu đa dạng như: tôm, trứng cút, đậu hũ...

Bên cạnh đó, khổ qua giúp cân bằng vị ngọt của nước dùng, đồng thời làm món ăn bớt ngấy khi kết hợp với những miếng chả cá thác lác dai mềm. Thực khách có thể ăn các topping cùng bún hoặc chấm riêng với nước mắm ớt để cảm nhận rõ hơn vị tươi, giòn đặc trưng.

Vợ chồng Hari Won - Trấn Thành.

Trấn Thành tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, 39 tuổi, là diễn viên, người dẫn chương trình, nhà làm phim. Năm 2021, nghệ sĩ gây tiếng vang với phim điện ảnh đầu tay Bố già, đoạt nhiều giải thưởng trong nước như Bông Sen Vàng, Cánh Diều Vàng. Phim Mai của anh ra mắt Tết Giáp Thìn 2024 từng là tác phẩm Việt ăn khách nhất phòng vé với doanh thu 520 tỷ đồng. Dịp Tết Bính Ngọ, phim Thỏ ơi của anh thu về gần 450 tỷ đồng.

Về đời tư, Trấn Thành công khai yêu ca sĩ, diễn viên người Hàn Quốc gốc Việt Hari Won vào tháng 2/2016 và kết hôn cuối năm đó.