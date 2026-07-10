4 dấu hiệu bất thường cảnh báo ung thư vú

1. Lợi ích quan trọng của việc phát hiện sớm ung thư vú

Ung thư vú nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm mang lại cơ hội điều trị thành công cao nhất, tối ưu hóa lợi ích về cả sức khỏe, tâm lý lẫn kinh tế cho người bệnh.

Phát hiện sớm giúp bác sĩ có nhiều lựa chọn điều trị hiệu quả hơn và ít gây tổn hại đến cơ thể. Nhiều trường hợp giai đoạn đầu có thể không cần hoặc giảm thiểu tối đa việc sử dụng hóa trị. Nhờ đó bệnh nhân tránh được những tác dụng phụ nghiêm trọng của phương pháp này và rút ngắn thời gian hồi phục sau phẫu thuật để sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Việc giảm thiểu tối đa các can thiệp xâm lấn và tác dụng phụ (như hóa trị) giúp người bệnh giảm bớt lo âu, cải thiện tâm lý rõ rệt. Các liệu pháp điều trị cho ung thư vú giai đoạn sớm thường đơn giản và ít tốn kém hơn rất nhiều so với việc điều trị khi bệnh đã tiến triển phức tạp.

Phát hiện sớm ung thư vú giúp tăng hiệu quả điều trị lên mức cao nhất.

2. Dấu hiệu bất thường nào không được bỏ qua?

Theo BSCKI Hoàng Trọng Điểm, chuyên khoa Ung bướu, ung thư vú là tình trạng bệnh lý do tế bào tuyến vú phát triển không kiểm soát được tạo ra các khối u ác tính, có khả năng xâm lấn xung quanh và di căn xa.

Các dấu hiệu thường gặp ở bệnh nhân ung thư vú có thể bao gồm: đau vú, sờ thấy khối bất thường ở vú hoặc ở nách, thay đổi ở da vú và núm vú, chảy dịch hoặc chảy máu ở đầu vú.

Nếu phát hiện có một trong những dấu hiệu bất thường này, chị em tuyệt đối không nên chủ quan bỏ qua.

Sờ thấy khối u bất thường ở vú hoặc nách

Đây là dấu hiệu phổ biến nhất và thường là lý do đầu tiên khiến chị em đi khám. Một khối u hoặc một vùng mô dày lên bất thường có thể xuất hiện ở tuyến vú hoặc vùng hốc nách (nơi có các hạch bạch huyết).

Các khối u này có thể cố định hoặc di động, kích thước lớn nhỏ khác nhau và ranh giới khó xác định rõ ràng, có thể đau hoặc không đau.

Đau vú không rõ nguyên nhân

Đau vú là hiện tượng khá quen thuộc ở phụ nữ, thường liên quan đến sự thay đổi nội tiết tố trước kỳ kinh nguyệt và sẽ tự hết. Tuy nhiên, nếu cơn đau không liên quan gì đến chu kỳ kinh nguyệt hoặc đau ở một bên vú là dấu hiệu cần chú ý kiểm tra.

Chị em cần đi khám ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường ở vú.

Thay đổi bất thường ở da vú và núm vú

Sự xuất hiện của tế bào ung thư có thể làm thay đổi cấu trúc bề mặt da và hình dáng bên ngoài của bầu ngực. Khi đứng trước gương và quan sát kỹ có thể thấy các biểu hiện: Da vú sần sùi, dày lên; cảm giác da vú căng mọng, đỏ; núm vú bị kéo tụt vào trong...

Có dịch chảy ra hoặc chảy máu ở đầu núm vú

Đầu vú tự nhiên chảy dịch hoặc chảy máu, có thể kèm theo đau hoặc không, đặc biệt là khi các bất thường này chỉ xuất hiện ở một bên vú.