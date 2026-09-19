Liên tiếp trẻ hóc dị vật vì nuốt "đủ thứ", bác sĩ cảnh báo cách phòng ngừa

Tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, trong thời gian ngắn, khoa Ngoại nhi tổng hợp của bệnh viện liên tiếp tiếp nhận các trường hợp trẻ nuốt dị vật với nhiều loại khác nhau. Đây cũng là lời cảnh báo về nguy cơ tai nạn từ những vật dụng nhỏ, quen thuộc trong sinh hoạt đối với trẻ em, đặc biệt ở lứa tuổi nhỏ.

Điển hình, bệnh nhi N.G.H. (35 tháng tuổi, trú tại xã Thượng Long) được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ sau khi vô tình nuốt phải bộ phận của một món đồ chơi ở nhà. Sau khi nuốt dị vât, trẻ chỉ có biểu hiện ho húng hắng, không khó thở.

Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện một dị vật kim loại có bờ sắc (giống hình cái búa) nằm trong thực quản. Ê-kíp đã nhanh chóng nội soi gắp dị vật, sau khoảng 5 phút dị vật được lấy ra an toàn. Sau đó, trẻ tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân. Ảnh BCC

Trước đó, bệnh nhi Đ.G.H. (19 tháng tuổi, xã Vạn Xuân) cũng được đưa đến bệnh viện sau khi nuốt phải một vật giống đầu bu-lông khi đang chơi tại nhà. Hình ảnh trên phim chụp X-quang phát hiện dị vật bờ tù tại vị trí ngang mức bờ trái thân đốt sống L5. Các bác sĩ chỉ định thụt cho trẻ và tiếp tục theo dõi.

Cách đó không lâu, bệnh nhi N.T.Đ. (13 tháng tuổi, phường Vân Phú) được gia đình đưa vào nhập viện trong tình trạng quấy khóc từng cơn, khóc ưỡn người, không ăn uống được.

Kết quả X-quang ổ bụng phát hiện 6 dị vật hình tròn, kích thước khoảng 9x8mm. Qua khai thác, gia đình xác định trẻ có thể đã nuốt phải những viên sỏi nhỏ tại trường học. Trẻ được chỉ định thực hiện thụt để hỗ trợ đưa dị vật ra ngoài.

Dị vật từ cây búa đồ chơi. Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, trẻ nhỏ có thói quen cầm, nắm và đưa đồ vật vào miệng nên nguy cơ nuốt dị vật luôn hiện hữu, đặc biệt trong giai đoạn trẻ bắt đầu khám phá môi trường xung quanh. Dị vật có thể là chi tiết đồ chơi, viên sỏi, đồng xu, linh kiện nhỏ hoặc các vật dụng trong gia đình.

Mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào loại dị vật, kích thước và vị trí mắc. Đặc biệt, pin cúc áo, nam châm và dị vật sắc nhọn có thể gây tổn thương nghiêm trọng đường tiêu hóa và cần được xử trí y tế khẩn cấp.

Các bác sĩ khuyến cáo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cảnh báo, khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá và xử trí kịp thời;

Không tự móc họng trẻ, không tự ý sử dụng các biện pháp dân gian để đẩy dị vật xuống, bởi hành động này có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Đến sỏi đá. Ảnh BVCC

Để phòng ngừa tai nạn, cha mẹ và người chăm sóc cần kiểm tra môi trường sinh hoạt của trẻ, đặc biệt là khu vực vui chơi; cất các vật nhỏ, sắc nhọn, pin, nam châm, tiền xu, linh kiện điện tử và các chi tiết đồ chơi ngoài tầm với của trẻ.

Đồ chơi dành cho trẻ cũng cần phù hợp với lứa tuổi, có nguồn gốc rõ ràng và được kiểm tra thường xuyên. Những món đồ chơi bị vỡ, bong chi tiết hoặc có bộ phận nhỏ dễ tháo rời cũng cần được loại bỏ để đảm bảo an toàn cho trẻ.