Ho kéo dài suốt 3 tuần, người phụ nữ 69 tuổi đi khám bất ngờ phát hiện mắc ung thư hạch

Sốt cao, ho kéo dài không dứt, phát hiện ung thư hạch

Ba tuần liên tục sốt cao, ho dai dẳng không dứt, bà Hường (69 tuổi, TP.HCM) không ngờ mình mắc u lympho (ung thư hạch) sau nhiều lần điều trị như một đợt nhiễm trùng hô hấp thông thường.

Được biết, trước khi đến khám tại khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, bà nhiều lần tự mua kháng sinh uống vì nghĩ mình bị viêm đường hô hấp. Dù đổi nhiều loại thuốc khác nhau, cơn sốt vẫn tái diễn, có lúc lên tới 39-40 độ C, kèm mệt mỏi và khó thở.

Theo lời kể của bà, khoảng 3 tuần trước nhập viện, bà xuất hiện các cơn sốt từng đợt kèm tiểu lắt nhắt nên tự dùng kháng sinh gần hai tuần nhưng không cải thiện. Sau đó, bà bắt đầu ho khạc ít đàm, đau họng, khó thở rồi sốt trở lại liên tục.

Điều đáng nói là ngoài các triệu chứng giống một đợt nhiễm trùng hô hấp, bà không sụt cân, không đau ngực nên rất khó nghĩ đến một bệnh lý ác tính.

Bác sĩ đang thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Bác sĩ phát hiện hạch cổ bất thường

ThS.BS.CKII Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, khoa Nội Tổng hợp cho biết kết quả siêu âm ghi nhận người bệnh có hạch vùng cổ bất thường, làm dấy lên nghi ngờ ung thư hạch lympho (lymphoma) nên được chỉ định sinh thiết.

Trong bối cảnh sốt kéo dài không rõ nguyên nhân và đáp ứng kém với kháng sinh, ê-kíp điều trị không chỉ tập trung kiểm soát nhiễm trùng mà còn phối hợp chuyên khoa Huyết học nhằm tìm nguyên nhân của tình trạng hạch bất thường.

Những ngày đầu nằm viện, dù được điều trị kháng sinh và theo dõi sát, bà Hường vẫn sốt cao từng cơn. Các chỉ số viêm tăng, tình trạng mệt mỏi kéo dài khiến bác sĩ phải mở rộng hướng chẩn đoán và tiếp tục chờ kết quả mô bệnh học.

Sự thật phía sau những cơn ho kéo dài

Các bác sĩ tiếp tục thực hiện nhuộm hóa mô miễn dịch nhằm xác định chính xác thể bệnh, đồng thời hội chẩn chuyên khoa Huyết học để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Theo bác sĩ Mỹ Hạnh, u lympho là nhóm ung thư hệ bạch huyết, một phần quan trọng của hệ miễn dịch. Khác với nhiều loại ung thư hình thành khối u ở một cơ quan cụ thể, ung thư hạch thường biểu hiện bằng các hạch to bất thường và có thể xuất hiện ở nhiều vị trí như cổ, nách, bẹn hoặc trong lồng ngực, ổ bụng.

Ở giai đoạn đầu, bệnh thường gây các triệu chứng rất mơ hồ như sốt kéo dài, ho dai dẳng, mệt mỏi hoặc nổi hạch nên dễ bị nhầm lẫn với các bệnh nhiễm trùng thông thường.

Bác sĩ cho biết thêm, ho kéo dài không phải lúc nào cũng do bệnh lý đường hô hấp. Trong một số trường hợp, các hạch lympho nằm trong lồng ngực hoặc tình trạng viêm toàn thân do ung thư hạch có thể kích thích đường hô hấp, khiến người bệnh ho kéo dài nhiều tuần. Nếu chỉ điều trị triệu chứng mà không tìm nguyên nhân gốc rễ, việc chẩn đoán bệnh có thể bị chậm trễ.

Phòng ngừa ung thư: Không chủ quan với ho kéo dài và sốt dai dẳng

Với trường hợp của bà Hường, bác sĩ Mỹ Hạnh đánh giá việc phát hiện hạch cổ bất thường và chủ động sinh thiết ngay từ đầu đã giúp xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh trong giai đoạn đánh giá ban đầu, thay vì tiếp tục điều trị kéo dài theo hướng nhiễm trùng.

Sau khi tình trạng nhiễm trùng và hô hấp được kiểm soát bước đầu, người bệnh được chuyển đến chuyên khoa Huyết học để tiếp tục điều trị theo phác đồ phù hợp.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện tình trạng ho kéo dài trên 2-3 tuần, đặc biệt nếu kèm theo sốt dai dẳng, nổi hạch, mệt mỏi hoặc không đáp ứng với các phương pháp điều trị thông thường.

Việc thăm khám sớm, kết hợp các kỹ thuật chẩn đoán như chụp cắt lớp vi tính, siêu âm hạch và sinh thiết khi cần thiết có thể giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý nguy hiểm, trong đó có ung thư hạch lympho, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện tiên lượng cho người bệnh.