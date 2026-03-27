Đi khám u cổ, cô gái sốc phát hiện mắc ung thư dạ dày di căn

Theo tờ Dahe Daily, cách đây một tuần, cô gái trẻ, sống ở thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, có cảm giác khó chịu vùng cổ trái và sờ thấy một khối u cỡ bằng quả trứng, khi ấn vào thấy không đau. Cô cũng không xuất hiện các triệu chứng nào như đau bụng, chướng bụng hay sốt, đồng thời ăn uống và vệ sinh vẫn bình thường. Nhưng do khối u không giảm sau nhiều ngày, cô quyết định đến bệnh viện để thăm khám kỹ lưỡng.

Nghi ngờ điều bất thường, các bác sĩ chỉ định nội soi dạ dày và sinh thiết hạch lympho. Kết quả cho thấy cô đã mắc ung thư biểu mô tuyến kém biệt hóa kết hợp ung thư tế bào nhẫn - đã di căn. Đây là những loại ung thư dạ dày phát triển nhanh, dễ lan sang các bộ phận khác nên hiện không thể phẫu thuật. Việc điều trị chủ yếu là hóa trị, xạ trị hoặc liệu pháp miễn dịch để kiểm soát bệnh.

Bác sĩ giải thích khối u mà cô gái phát hiện ở cổ thực chất là tế bào ung thư đã di căn lên hạch bạch huyết trên xương đòn trái (hạch Virchow), chèn ép dây thần kinh gây đau. Đây không phải là sưng tấy bình thường tại chỗ, và do triệu chứng không điển hình, người bệnh dễ nhầm lẫn với viêm hay các vấn đề nhẹ thông thường.

Chuyên gia nhận định trường hợp bệnh nhân hầu như không xuất hiện triệu chứng dạ dày điển hình là rất hiếm, đồng thời phản ánh rõ mức độ nguy hiểm của ung thư dạ dày giai đoạn sớm, vốn thường tiến triển âm thầm.

Theo các bác sĩ, ung thư dạ dày không hình thành chỉ sau một đêm, vì vậy mọi người cần coi trọng vấn đề này và không nên chờ đến khi các vấn đề nhỏ ở dạ dày âm thầm tiến triển thành ung thư thì đã quá muộn. Ngoài ra, những người thuộc nhóm nguy cơ cao nên bắt đầu tầm soát dạ dày bằng phương pháp nội soi từ 30 tuổi, trong khi người bình thường nên bắt đầu kiểm tra định kỳ từ 40 tuổi, nhằm phát hiện sớm và không bỏ lỡ cơ hội điều trị.