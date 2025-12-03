7 lưu ý để bảo vệ sức khỏe khi ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Trong bối cảnh Hà Nội đang trải qua đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng với chỉ số chất lượng không khí (AQI) liên tục ở mức "rất xấu", theo hệ thống quan trắc của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhiều khu vực bị cho là có thể gây tác động nghiêm trọng tới sức khỏe. Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình, bạn cần lưu ý những điều sau.

Hà Nội đang chìm trong không khí ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng phổi, tim mạch và da; 7 lưu ý sau giúp người dân chủ động bảo vệ sức khỏe.

Theo dõi chỉ số chất lượng không khí mỗi ngày

Trước khi ra ngoài, bạn nên kiểm tra AQI qua ứng dụng hoặc website uy tín. Khi AQI ở mức cao hoặc "rất không lành mạnh", nên cân nhắc hoãn các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là với trẻ em, người cao tuổi hoặc người có bệnh hô hấp.

Hạn chế ra ngoài, giảm các hoạt động thể lực nặng

Trong thời gian không khí xấu, nên hạn chế đi bộ, chạy bộ hoặc tập thể dục ngoài trời... những hoạt động có thể khiến bạn hít nhiều bụi mịn hơn. Nếu bắt buộc ra đường, nên chọn thời điểm ô nhiễm thấp hơn, tránh khung giờ cao điểm hay khu vực nhiều xe cộ.

Đeo khẩu trang lọc bụi chuẩn khi ra ngoài

Khẩu trang tiêu chuẩn như N95 / FFP2 sẽ giúp ngăn phần lớn bụi mịn PM2.5, loại bụi có thể đi sâu vào phổi, gây hại cho hệ hô hấp và tim mạch. Tránh dùng khẩu trang vải thông thường khi chất lượng không khí vẫn xấu.

Giữ không khí trong nhà sạch, đóng cửa và dùng máy lọc không khí

Khi AQI cao, nên đóng cửa sổ để hạn chế bụi từ ngoài xâm nhập. Nếu có thể, sử dụng máy lọc không khí với bộ lọc HEPA hoặc tương đương để giảm bụi mịn IMC trong nhà.

Uống đủ nước và ăn uống lành mạnh để hỗ trợ cơ thể

Khi phải tiếp xúc với không khí ô nhiễm, cơ thể cần đủ nước, vitamin và chất chống oxy hóa để hỗ trợ hệ miễn dịch. Uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh, trái cây, hạn chế đồ chiên xào nhiều dầu mỡ... giúp giảm áp lực cho phổi và tim mạch.

Vệ sinh cá nhân ngay sau khi ra ngoài

Sau khi đi đường, nên rửa tay, rửa mặt, súc mũi nếu có thể để loại bỏ bụi bám trên da, niêm mạc; thay quần áo để tránh bụi bám lâu gây kích ứng cho da hoặc đường hô hấp.

Chú ý đặc biệt với người nhạy cảm: trẻ nhỏ, người già, người có bệnh mạn tính

Trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai hoặc người mắc bệnh hô hấp, tim mạch nên hạn chế tối đa đi lại ngoài đường. Nếu phải ra ngoài, cần đeo khẩu trang đúng chuẩn, cân nhắc việc dùng máy lọc không khí trong nhà, và theo dõi sức khỏe kỹ hơn.