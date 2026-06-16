Hè đến tắm giải nhiệt kiểu này rất hại sức khoẻ, nhiều người vẫn làm hàng ngày

Sai lầm phổ biến và nguy hiểm nhất hiện nay là việc lao ngay vào nhà tắm và dội nước lạnh từ đỉnh đầu xuống khi cơ thể đang nóng bức, vã mồ hôi. Khi đi ngoài trời nắng, các mạch máu dưới da đang giãn nở hết mức để kích thích cơ thể thải nhiệt.

Việc đột ngột tiếp xúc với nước lạnh ngay sau khi đi nắng về có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái “sốc lạnh”. Nhiệt độ da giảm đột ngột kích thích hệ thần kinh giao cảm, làm giải phóng adrenaline vào máu, khiến các mạch máu này co lại một cách đột ngột, làm tăng áp lực máu lên hệ thống tuần hoàn một cách quá tải.

(Ảnh minh hoạ)

Hiện tượng co mạch đột ngột do sốc nhiệt khi tắm không đúng cách sẽ đẩy huyết áp tăng vọt lên mức nguy hiểm trong vài giây. Đối với những người có sẵn bệnh lý nền như cao huyết áp, xơ vữa động mạch hoặc tim mạch, áp lực này có thể làm vỡ các mạch máu não gây xuất huyết não, hoặc làm bong tróc các mảng xơ vữa gây tắc nghẽn mạch máu nuôi tim, dẫn đến đột tử ngay tại chỗ.

Để bảo vệ sức khỏe và tính mạng trong mùa nắng nóng đỉnh điểm, các bác sĩ khuyến cáo bạn cần tuân thủ quy trình tắm an toàn. Khi vừa từ ngoài đường trở về, bạn tuyệt đối không được vào phòng tắm ngay mà phải ngồi nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát từ 15-30 phút để cơ thể tự hạ nhiệt hoàn toàn, lau sạch mồ hôi bám trên da.

Khi bắt đầu tắm, bạn nên sử dụng nước ấm vừa phải (khoảng 30-35°C) thay vì nước quá lạnh, và thực hiện nguyên tắc dội nước từ từ vào chân, tay, bả vai để cơ thể làm quen với nhiệt độ trước, sau đó mới dội nước lên toàn thân và vùng đầu để tránh tuyệt đối nguy cơ sốc nhiệt.

Thời gian tắm chỉ nên kéo dài khoảng 15-20 phút. Sau khi tắm cần lau khô người và giữ ấm cơ thể. Với những người đang mệt, vừa vận động nặng hoặc có bệnh nền tim mạch, chuyên gia khuyến cáo chỉ nên lau người bằng khăn ấm thay vì tắm ngay.

Vào ban đêm, nhiệt độ môi trường giảm xuống thấp nhất trong ngày khiến các mạch máu có xu hướng co lại một cách tự nhiên. Việc tắm đêm, đặc biệt là tắm bằng nước lạnh, sẽ làm tăng gấp đôi áp lực co mạch, làm chậm quá trình lưu thông máu lên não và rất dễ kích hoạt các cơn tai biến mạch máu não khi bạn đang ngủ.