Hà Nội: Xác minh thông tin 9 học sinh đau bụng, buồn nôn nghi ngộ độc thực phẩm

Theo thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều học sinh Trường tiểu học Chu Văn An, phường Hoàng Liệt có dấu hiệu đau bụng, buồn nôn. Phụ huynh nghi ngờ sự việc liên quan đến bữa ăn bán trú không đảm bảo an toàn.

Theo báo cáo của UBND phường Hoàng Liệt, khoảng 20 giờ 45 phút ngày 9/9, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Chu Văn An nhận được thông tin từ giáo viên chủ nhiệm lớp 1B2 về việc phụ huynh thông tin có một số học sinh nghỉ ốm với các biểu hiện sốt cao, buồn nôn.

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An trong bữa ăn bán trú vào tháng 9 năm nay

Tại thời điểm đó, lớp ghi nhận 9 học sinh nghỉ học. Các học sinh nêu trên có tham gia bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Chu Văn An (phân hiệu Hoàng Liệt) vào trưa ngày 8/9.

Trong ngày đó có 1.770 em ăn bán trú, 9 học sinh có biểu hiện buồn nôn, sốt, các học sinh còn lại không xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Đến ngày 10/9, có 5/9 học sinh sức khỏe ổn định, đi học trở lại và 3 em nhập viện điều trị; 1 trường hợp được khám, kê đơn thuốc, hướng dẫn về nhà theo dõi. Đến ngày 11/9, một học sinh tiếp tục được gia đình đưa vào nhập viện tại Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm).

Phường đang xác minh thông tin

Liên quan sự việc, UBND Phường Hoàng Liệt đã có buổi làm việc với việc với Ban Giám hiệu nhà trường và đại diện đơn vị cung cấp thực phẩm.

Tại buổi làm việc, Ban giám hiệu nhà trường cho biết, đã thăm hỏi học sinh, phun khử khuẩn phòng học. Trường đã lưu mẫu thức ăn nhưng theo quy định, thời gian lưu mẫu thức ăn ít nhất là 24 giờ nhưng đến tối ngày 9/9, nhà trường mới nhận được thông tin từ phụ huynh nên các mẫu lưu thực phẩm của bữa ăn bán trú ngày 8/9 đã được tiêu hủy theo quy trình lưu mẫu thông thường trước đó.

Bà Bùi Thị Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt.

Cũng theo báo cáo của UBND phường Hoàng Liệt, phụ huynh không khẳng định nguyên nhân sự việc xuất phát từ thực phẩm hoặc bữa ăn bán trú tại trường. Đồng thời, đề nghị nhà trường tăng cường kiểm tra, giám sát các khâu quản lý, cung ứng và tổ chức bữa ăn bán trú; nghiên cứu cơ chế giám sát có sự tham gia của phụ huynh.

Thực đơn bữa trưa ngày 8/9 gồm: cá rô phi chiên sốt cà chua, thịt lợn sốt chua ngọt, canh chua nấu thịt thả giá, trái cây ổi; bữa phụ là bánh mì ruốc.

Việc giao nhận thực phẩm hằng ngày bắt đầu từ 6 giờ sáng, có sự tham gia của đại diện nhà trường, đơn vị cung cấp thực phẩm và Ban đại diện phụ huynh; quá trình chế biến, vận chuyển thực phẩm đến các lớp có sự giám sát của nhà trường.

Tại thời điểm tiếp nhận thực phẩm, các loại thực phẩm được giao có tem, nhãn và các thông tin, hồ sơ liên quan phục vụ việc truy xuất nguồn gốc trên hệ thống HanoiCheck.

Qua kiểm tra thực tế bằng cảm quan, các thành viên tham gia giám sát nhận thấy các loại thực phẩm đều có màu sắc tươi, không có dấu hiệu hư hỏng. Nhà trường đã lập biên bản giao nhận thực phẩm có xác nhận của các bên và đại diện Ban phụ huynh.

Bác sĩ Phạm Văn Đếm, Trưởng khoa nhi Bệnh viện đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm cho biết, 4 học sinh nhập viện được ghi nhận là rối loạn tiêu hóa. Kết quả xét nghiệm không phát hiện vi khuẩn và chưa xác định được nguyên nhân cụ thể.

“Đại diện bệnh viện nhận định chưa có căn cứ xác định nguyên nhân trực tiếp từ một khâu cụ thể; cần rà soát tổng thể các yếu tố liên quan, bao gồm sinh hoạt, học tập tại gia đình và nhà trường”, theo báo cáo của UBND phường.

Lãnh đạo phường nói gì?

Ngày 19/9, trao đổi với PV, bà Bùi Thị Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cho biết, phường rất quan tâm về bữa ăn bán trú của học sinh.

Ngay khi có thông tin, UBND phường đã kiểm tra công tác tổ chức bán trú tại trường tiểu học Chu Văn An, gồm khu vực bếp, quy trình tổ chức nấu ăn, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm và các khâu liên quan đến bữa ăn của học sinh. Quy trình tổ chức bữa ăn tại trường qua kiểm tra vẫn được thực hiện đảm bảo quy định.

Sau sự việc, phường Hoàng Liệt cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra việc tổ chức bữa ăn tại trường cũng như đơn vị cung cấp thực phẩm.

“Nếu phát hiện đơn vị triển khai khâu nào chưa đúng quy định, phường sẽ lập biên bản ngay lập tức”, bà Thủy nói.

Những ngày qua, tại Hà Nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc liên quan bữa ăn bán trú khiến phụ huynh bức xúc như: Bữa ăn học sinh có dấu hiệu bị xà xẻo; học sinh chờ cơm đến 13 giờ chiều; công ty cung cấp thực phẩm dùng xe chở hàng để chở cơm; phụ huynh phát hiện thịt gà, tôm bốc mùi định tuồn vào bếp ăn bán trú…