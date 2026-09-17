Thủ tướng chỉ đạo xử lý ngay tình trạng thiếu sách giáo khoa, bất cập suất ăn học đường

Xử lý dứt điểm trong thời gian ngắn nhất

Tại cuộc họp chiều 16/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần triển khai ngay về kinh tế - xã hội, trước hết là quyết tâm, quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp tục chỉ đạo, yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương giải quyết, xác định thời hạn cụ thể để xử lý triệt để, dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa trong thời gian ngắn nhất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: VGP

Nêu rõ việc cung cấp suất ăn học đường còn nhiều bất cập, chưa bảo đảm về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo trao đổi, làm việc với các địa phương; đồng thời nhấn mạnh đây là trách nhiệm của chính quyền địa phương, nhất là chính quyền cơ sở.

Thủ tướng đề nghị các Bí thư, Chủ tịch và tập thể Ban Thường vụ phát huy trách nhiệm trong công tác chăm lo học sinh, bảo đảm đúng tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Liên quan đến lĩnh vực y tế, Thủ tướng đề nghị Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp tục chỉ đạo; Bộ Y tế chịu trách nhiệm rà soát kỹ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ tham gia, đóng góp ý kiến vào dự án luật sửa đổi một số luật trong lĩnh vực y tế, nhằm tạo đột phá trong phương thức quản lý, bảo đảm hiệu quả, không để tạo kẽ hở cho vi phạm.

Thủ tướng yêu cầu chấm dứt lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, cắt giảm các khâu trung gian trong lĩnh vực cung ứng thuốc và thiết bị y tế, để các cơ sở y tế và người bệnh được tiếp cận thuốc, thiết bị y tế với giá phù hợp, chất lượng cao.

Cung ứng đầy đủ xăng dầu, điện

Trên cơ sở kết quả đạt được trong 8 tháng qua, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đánh giá tình hình, làm việc với các địa phương, tham mưu các Phó Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo, thúc đẩy đầu tư công, bảo đảm tiến độ các dự án, công trình trọng điểm trên các lĩnh vực.

Bảo đảm dự trữ và cung ứng đầy đủ xăng dầu từ nay đến cuối năm.

Thủ tướng yêu cầu Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng trực tiếp chỉ đạo; Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công Thương đánh giá kỹ tình hình, diễn biến thị trường, đặc biệt là công tác điều hành giá xăng dầu, điện.

Về đánh giá hoạt động và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đã làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp; các bộ phải tiếp tục rà soát, chủ động giải quyết ngay những vướng mắc còn tồn tại.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, các cơ quan và địa phương đánh giá kỹ sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng hàng hóa xuất khẩu; tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể tình hình doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung kiến nghị xử lý ngay một số khó khăn, bất cập, vướng mắc.

Về điều hành thị trường xăng dầu và điện, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp tục bám sát tình hình, bảo đảm dự trữ và cung ứng đầy đủ xăng dầu, điện từ nay đến cuối năm; khẩn trương trình sửa đổi Nghị định 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, đồng thời trình điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch điện VIII.

Bộ Công Thương được giao khẩn trương trình Đề án tổng thể về cơ cấu lại ngành điện; Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương trình Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bảo đảm cắt giảm các khâu trung gian, tăng cường chất lượng và hiệu quả cung ứng điện.