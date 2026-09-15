42 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở tiệm mới khai trương, Quảng Trị khẩn trương làm rõ

42 người có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

Sáng 15/9, chính quyền xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc nhiều người dân ở vùng Cùa (thuộc 2 xã Cam Chính và Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ cũ) xuất hiện các triệu chứng bất thường sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở mới khai trương.

Lãnh đạo xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị thăm hỏi các bệnh nhân nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Ảnh: Ngọc Vũ.

Tính đến 9h ngày 15/9, địa phương ghi nhận 42 trường hợp có biểu hiện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Trong số này, 26 người đang được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ, 16 trường hợp khác đang được theo dõi sức khỏe tại nhà. Trong đó, có 8 học sinh trong số những người có biểu hiện bất thường.

Các trường hợp trên xuất hiện nhiều triệu chứng liên quan đến đường tiêu hóa sau khi sử dụng thực phẩm như nôn mửa, đau bụng, sốt, đi ngoài và có dấu hiệu mất nước.

Chị Trương Thị Lành, trú thôn Cam Chính, xã Cam Lộ, cho biết khoảng 17h ngày 14/9, chị mua bánh mì xíu có kẹp thịt và chả tại tiệm bánh mì M.T (thôn Cam Chính) - một cơ sở mới khai trương, cho 2 người con ăn.

Khoảng 6 giờ sau, hai cháu lần lượt xuất hiện các triệu chứng bất thường về đường tiêu hóa. Lo lắng cho sức khỏe của con, gia đình chị Lành đưa các cháu đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi được thăm khám, điều trị, sức khỏe của 2 cháu hiện đã tạm ổn và tiếp tục được theo dõi.

Cơ sở bán bánh mì bị tạm đình chỉ, lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm

Trao đổi về vụ việc, bác sĩ CKI Nguyễn Quảng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ, cho biết từ tối 14/9 đến sáng 15/9, bệnh viện tiếp nhận và theo dõi khoảng 26 trường hợp có liên quan đến việc ăn bánh mì tại cùng một cơ sở ở vùng Cùa.

Phần lớn bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, sốt và dấu hiệu mất nước.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ chăm sóc cho những người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ngay khi tiếp nhận nhiều bệnh nhân cùng lúc, bệnh viện đã khẩn trương huy động y, bác sĩ, điều dưỡng tại các khoa, phòng để tổ chức thăm khám, phân loại và điều trị.

Các bệnh nhân được theo dõi sát diễn biến sức khỏe để chủ động xử trí nếu có trường hợp chuyển nặng.

Theo bác sĩ Nguyễn Quảng, việc xác định nguyên nhân vụ việc cần căn cứ vào quá trình điều tra dịch tễ, tình trạng bệnh nhân và kết quả xét nghiệm các mẫu liên quan.

Ông Nguyễn Tiến Long - Phó Chủ tịch UBND xã Cam Lộ, cho biết ngay sau khi nắm thông tin, địa phương đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh mì nói trên, đồng thời lấy mẫu thực phẩm để phục vụ công tác xác minh.

Cơ sở này hiện đã bị tạm đình chỉ kinh doanh trong thời gian cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm tại tiệm bánh mì nghi gây ngộ độc thức ăn. Ảnh: Ngọc Vũ.

Địa phương cũng đang phối hợp với ngành y tế theo dõi tình hình sức khỏe của những người có liên quan; đồng thời chỉ đạo các thôn rà soát, vận động những người từng ăn bánh mì tại tiệm M.T chủ động đi kiểm tra sức khỏe, kể cả khi chưa xuất hiện triệu chứng bất thường.

Phó Chủ tịch UBND xã Cam Lộ Nguyễn Tiến Long nhấn mạnh hiện chưa có cơ sở để khẳng định loại thực phẩm hoặc nguyên nhân cụ thể gây ra các triệu chứng ở nhóm người bệnh. Các mẫu thực phẩm đang được lấy để kiểm nghiệm, làm căn cứ xác định nguyên nhân vụ việc.