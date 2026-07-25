Sức khỏe 8 nạn nhân vụ ngộ độc khí ở trại lợn Thanh Hóa hiện ra sao?

Ngày 24/7, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cho biết hai bệnh nhân bị ngộ độc nặng vẫn cần điều trị vì có tổn thương tim. Một trường hợp khác tiếp tục nằm viện sau khi phát hiện thêm vấn đề sức khỏe trong quá trình theo dõi.

Điều đáng mừng là cả 8 bệnh nhân đều không ghi nhận tổn thương não. Những tổn thương về tim và hô hấp cải thiện rõ trong quá trình điều trị.

Theo bác sĩ, đây là tín hiệu rất tích cực bởi ngộ độc khí hydro sulfua (H2S) là tình trạng cực kỳ nguy hiểm, có thể cướp đi tính mạng chỉ trong thời gian ngắn nếu không được cấp cứu kịp thời. Ngay cả khi được đưa đến bệnh viện sớm, người bệnh vẫn có nguy cơ diễn biến nặng do tổn thương tim, phổi, thậm chí tử vong trong những ngày sau đó.

3 trường hợp tiếp tục được theo dõi. (Ảnh: Thành Dương)

Hiện toàn bộ bệnh nhân đều tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, chức năng gan, thận bình thường. Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não và CT ngực chưa phát hiện tổn thương nhu mô đặc hiệu. Dự kiến, 3 bệnh nhân còn lại có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Nhóm nạn nhân gồm 8 người đàn ông, từ 32 đến 46 tuổi, được đưa vào viện từ đêm 18 đến trưa 19/7 trong tình trạng đau đầu, kích ứng mắt, xung huyết kết mạc và tiêu cơ. Họ là công nhân làm việc tại Công ty TNHH Dabaco ở xã Thạch Quảng, Thanh Hóa.

Tai nạn xảy ra tối 18/7 tại khu vực bể chứa nước phân khép kín của trang trại. Một công nhân trượt chân rơi xuống bể rồi bất tỉnh. Nhiều đồng nghiệp lập tức lao xuống hoặc cúi sâu xuống miệng bể để cứu nhưng lần lượt mất ý thức, tạo nên thảm kịch dây chuyền. Trong tổng số 13 nạn nhân, có 5 người tử vong ngay tại hiện trường.

Hai công nhân trực tiếp xuống bể đều được buộc dây an toàn nên được kéo lên sau vài phút bất tỉnh. Sáu người còn lại bị ngộ độc khi tham gia kéo các nạn nhân từ miệng bể.

Các bác sĩ xác định tất cả đều bị ngộ độc khí hydro sulfua (H2S) - loại khí cực độc thường tích tụ trong các bể chứa chất thải, hầm biogas hoặc không gian kín có nhiều chất hữu cơ phân hủy.

H2S có cơ chế gây độc tương tự xyanua, làm tê liệt quá trình hô hấp tế bào khiến nạn nhân nhanh chóng rơi vào ngừng tuần hoàn. Ở nồng độ cao, khí này còn làm mất khả năng ngửi mùi, khiến nạn nhân không kịp nhận ra mùi trứng thối đặc trưng để thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong y văn, hiện tượng này được gọi là “hội chứng búa tạ ở lò mổ”, mô tả khả năng khiến nạn nhân gục ngã gần như tức thì trong không gian kín.

Một dấu hiệu đặc trưng của ngộ độc H2S là các vật dụng kim loại trên người như đồng xu, khóa quần, thắt lưng có thể chuyển sang màu đen xám do phản ứng với khí độc.

Từ vụ việc, bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không lao xuống cứu người trong không gian kín nếu không có mặt nạ phòng độc chuyên dụng và bình dưỡng khí. Việc cần làm đầu tiên là tạo thông gió, sử dụng quạt đưa không khí sạch vào bên trong, đồng thời gọi lực lượng cứu hộ.

Trong trường hợp buộc phải tiếp cận hiện trường, người làm nhiệm vụ cứu hộ phải được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ và đeo dây an toàn để lực lượng bên ngoài có thể kéo lên ngay khi xảy ra sự cố, tránh lặp lại những tai nạn dây chuyền thương tâm.