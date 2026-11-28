Liên quan đến việc duy trì giấy phép hành nghề trong thời gian học thạc sĩ y khoa, ông Nguyễn Ngọc Niên đã gửi thắc mắc đến Cổng thông tin điện tử Chính phủ, cho biết ông đã được cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ và đang có dự định học thạc sĩ y khoa.

Ông Niên hỏi, theo những quy định mới thì trong thời gian học thạc sĩ ông có được duy trì chứng chỉ hành nghề không?

Ảnh minh hoạ.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 35 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 thì người hành nghề không hành nghề trong thời gian 24 tháng liên tục, trừ trường hợp tham gia chương trình đào tạo chuyên khoa.

Do vậy, thời gian học thạc sĩ được tính là thời gian đào tạo chuyên khoa và người hành nghề đang đi học không bị thu hồi giấy phép hành nghề.