Vụ bác sĩ nha khoa hành hung khách: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ

Sáng 8-9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết đã nhận được thông tin phản ánh liên quan đến việc bác sĩ nha khoa hành hung khách xảy ra tại cơ sở khám, chữa bệnh nha khoa Tuyết Chinh trên đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, TP.HCM.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế TP.HCM xác minh, báo cáo làm rõ về nội dung phản ánh trên, khẩn trương tổ chức kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh và đánh giá về thái độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đối với với nhân viên y tế tại cơ sở nêu trên.

Trường hợp có vi phạm về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế TP.HCM xử lý nghiêm và có văn bản báo cáo gửi về Bộ Y tế trước ngày 15-9.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị làm rõ về nội dung phản ánh liên quan đến việc bác sĩ nha khoa hành hung khách tại TP.HCM. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, ngày 7-9, Công an phường Hạnh Thông, TP.HCM, cho biết đang xác minh, xử lý thông tin liên quan đến clip lan truyền trên mạng xã hội về vụ xô xát tại một phòng khám nha khoa trên địa bàn.

Theo nội dung clip, một phụ nữ là khách hàng đang ngồi trong phòng khám thì xảy ra mâu thuẫn với một người mặc áo blouse trắng, được cho là bác sĩ nha khoa và là chủ phòng khám.

Trong lúc lời qua tiếng lại, vị khách dùng điện thoại quay hình thì bị người mặc áo blouse cầm gậy gí vào mặt, đẩy ngã và giật điện thoại ném xuống đất.

Sự việc khiến khu vực bên trong phòng khám náo loạn, một số người phải can ngăn. Sau đó, vị khách rời phòng khám.

Đại diện UBND phường Hạnh Thông xác nhận công an đã mời các bên liên quan làm việc, lập hồ sơ xác minh và xử lý theo quy định.