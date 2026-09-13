Đau đầu, nhìn mờ, đi khám phát hiện nguy cơ khiến người bệnh có thể nguy hại tính mạng

Tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, bệnh viện vừa điều trị cho 1 bệnh nhân bị tắc gần như hoàn toàn động mạch cảnh. Dấu hiệu ban đầu chỉ là nhìn mờ, đau đầu. Người bệnh được chụp mạch não và can thiệp đặt stent dưới hệ thống DSA, kịp thời cải thiện dòng máu qua vị trí hẹp, giảm nguy cơ thiếu máu não và đột quỵ.

Bệnh nhân là ông Lê Đ.T., 79 tuổi, trú tại phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh, có tiền sử tăng huyết áp, đang điều trị thường xuyên, không ghi nhận dị ứng thuốc. Người bệnh đến khám do xuất hiện tình trạng nhìn mờ hai mắt.

Khi vào viện, người bệnh tỉnh táo, Glasgow 15 điểm, huyết áp 130/80 mmHg. Khám lâm sàng chưa ghi nhận yếu liệt vận động hay tổn thương thần kinh sọ. Trong quá trình thăm khám, người bệnh được siêu âm tuyến giáp và vùng cổ.

Bên cạnh các tổn thương tuyến giáp gồm nang nhỏ thùy phải TIRADS 2 và nốt vôi hóa thùy trái, các bác sĩ bất ngờ phát hiện bất thường nghiêm trọng tại hệ thống động mạch cảnh, nghi hẹp động mạch cảnh trong phải và huyết khối gây tắc hoàn toàn động mạch cảnh chung trái.

Các bác sĩ can thiệp cho bệnh nhân. Ảnh BVCC

Để đánh giá chính xác tình trạng tổn thương mạch máu, người bệnh tiếp tục được chỉ định chụp MSCT mạch não và các động mạch não. Kết quả ghi nhận tắc động mạch cảnh chung bên trái, tắc đoạn gốc động mạch cảnh trong bên phải; xơ vữa gây hẹp khoảng 70% động mạch cảnh trong phải đoạn siphon và xơ vữa động mạch cảnh trong trái đoạn xoang hang, siphon. Hình ảnh nhu mô não có ổ giảm tỷ trọng dạng tổn thương cũ vùng nhân bèo bên trái.

Qua hội chẩn chuyên khoa, người bệnh được chẩn đoán hẹp động mạch cảnh trong phải; huyết khối gây tắc hoàn toàn động mạch cảnh chung trái; đục thủy tinh thể hai mắt trên nền tăng huyết áp.

Trước nguy cơ thiếu máu não và đột quỵ, người bệnh được chỉ định chụp mạch não và can thiệp mạch cảnh bằng hệ thống DSA.

Kíp can thiệp do Bs Giáp Hùng Mạnh, Trưởng khoa Thần kinh – Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bãi Cháy cùng ê-kíp đã tiến hành can thiệp nội mạch, nong và đặt stent tại vị trí hẹp động mạch cảnh trong phải, giúp cải thiện lưu thông dòng máu. Sau 1 ngày can thiệp sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt, không còn triệu chứng đau đầu.

Theo bác sĩ Giáp Hùng Mạnh, động mạch cảnh trong hai bên là những mạch máu lớn, đảm nhiệm phần lớn lượng máu cung cấp cho não. Vì vậy, tình trạng một bên động mạch cảnh đã tắc hoàn toàn, bên còn lại hẹp tới 90% khiến nguy cơ thiếu máu não ở người bệnh đặc biệt đáng lo ngại.

“Động mạch cảnh trong hai bên cung cấp phần lớn lượng máu nuôi não. Ở trường hợp người bệnh này, động mạch cảnh chung bên trái đã tắc hoàn toàn, trong khi động mạch cảnh trong bên phải lại hẹp tới 90%. Nếu động mạch cảnh bên phải tiếp tục bị tắc, lượng máu lên não sẽ bị suy giảm nghiêm trọng, vùng não thiếu máu có thể lan rộng, nguy cơ xảy ra đột quỵ nặng, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh là rất cao”, bác sĩ Mạnh cảnh báo.

Bác sĩ khám lại cho bệnh nhân sau 1 ngày điều trị. Ảnh BC

Đây cũng là lý do việc phát hiện sớm và xử trí tổn thương mạch cảnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu chỉ dựa vào biểu hiện lâm sàng, người bệnh có thể dễ bỏ qua bởi triệu chứng ban đầu không điển hình. Trong trường hợp này, người bệnh chủ yếu xuất hiện nhìn mờ, chưa ghi nhận yếu liệt hay rối loạn thần kinh rõ ràng nhưng tổn thương mạch máu phía sau lại ở mức độ rất nghiêm trọng.

Bác sĩ Giáp Hùng Mạnh khuyến cáo, người cao tuổi, đặc biệt những người có tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, hút thuốc lá hoặc tiền sử bệnh lý tim mạch, mạch máu não, cần kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ và chủ động khám sức khỏe định kỳ. Siêu âm động mạch cảnh có thể giúp phát hiện sớm tình trạng xơ vữa, hẹp mạch cảnh ở những người có nguy cơ.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như nhìn mờ hoặc mất thị lực đột ngột, méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó, tê bì một bên cơ thể, chóng mặt, mất thăng bằng, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và xử trí kịp thời.