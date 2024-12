Đau đầu âm ỉ suốt 2 tuần, đi khám, người đàn ông phát hiện bệnh nguy hiểm

TS.BS Lương Tuấn Anh, Khoa Chẩn đoán và Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân P.V.D 58 tuổi (Hà Nội) vào Khoa Chẩn đoán và Can thiệp Tim mạch - Bệnh viện TWQĐ 108 vì đau đầu âm ỉ suốt 2 tuần, uống thuốc không hết đau. Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị phình động mạch não, có khả năng vỡ cao nên bác sĩ cho nhập viện, chờ can thiệp nút túi phồng bằng lò xo kim loại.

Hình ảnh phình động mạch não.

Theo BS Lương Tuấn Anh, phình động mạch não là hiện tượng một đoạn mạch máu trong não có đường kính lớn hơn bình thường, xảy ra khi đoạn mạch máu yếu, bị phình dưới áp lực của dòng máu. Nếu không được phát hiện, điều trị, túi phồng sẽ tăng dần kích thước, vỡ, gây chảy máu dưới nhện (một dạng chảy máu não).

Có rất nhiều nguyên nhân và yếu tố nguy cơ gây ra phình động mạch não như bẩm sinh, thuốc lá, béo phì,… nhưng đáng chú ý nhất là bệnh lý tăng huyết áp.

Triệu chứng của phình mạch máu não thường không rõ ràng và âm thầm tiến triển cho tới khi túi phồng bị vỡ, bệnh nhân đột ngột đau đầu nhiều, nôn và buồn nôn. Vì vậy người bệnh cần sàng lọc phát hiện sớm khi có dấu hiệu nghi ngờ phình động mạch não như tự nhiên xuất hiện đau đầu, đau đầu âm ỉ kéo dài nhiều ngày, đau đầu nhiều hơn các lần đau trước hay đau đầu đáp ứng kém với các thuốc thông thường.

Có hai phương pháp điều trị phình động mạch não, đó là phẫu thuật kẹp cổ túi phồng và can thiệp nội mạch. Phẫu thuật đòi hỏi mở sọ và không phải lúc nào cũng thực hiện được, trong khi can thiệp nội mạch có thể giải quyết hầu hết các trường hợp và hiện tại là sự lựa chọn của phần lớn bệnh nhân, nếu không có trở ngại về tài chính.

Can thiệp phồng động mạch não có nhiều phương pháp, bệnh nhân P.V.D đã được chọn kỹ thuật nút túi phồng bằng lò xo kim loại. Quá trình điều trị thuận lợi, bệnh nhân được ra viện sau 24h, trở lại cuộc sống bình thường.

BS Lương Tuấn Anh cho biết, phình mạch máu não là một bệnh lý nguy hiểm, nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới vỡ túi phình, chảy máu não, đe doạ tính mạch người bệnh.

