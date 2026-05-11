Hoại tử sau khi nhờ thợ làm tóc cắt bao quy đầu

Người bệnh quen một thợ cắt tóc, được giới thiệu công nghệ cắt bao quy đầu. Sau can thiệp, anh được hướng dẫn dùng thuốc giảm đau và thuốc chống phù nề, không có kháng sinh dự phòng hay theo dõi y tế. Sau hai ngày, vùng bao quy đầu xuất hiện sưng nề, bầm tím. 5 ngày sau, tình trạng đau tăng dần kèm sưng to, bệnh nhân buộc phải đến bệnh viện.

Ngày 9/5, bác sĩ Nguyễn Thế Thịnh, Khoa Ngoại tiết niệu - Nam khoa, Bệnh viện E (Hà Nội), cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau đớn, vùng bao quy đầu sưng nề nhiều, tụ máu, bầm tím lan rộng, một số vị trí có dấu hiệu bung chỉ và hoại tử mô, kèm nguy cơ nhiễm trùng.

Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấp cứu để xử lý máu tụ, cắt lọc mô hoại tử và phục hồi tổn thương.

Các bác sĩ đang can thiệp cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

TS. BS Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Ngoại Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội), cho biết tình trạng cắt bao quy đầu "dạo" đang ngày càng phổ biến. Nhiều người quảng cáo cắt bao quy đầu trong vài phút dù chỉ là người làm spa, cắt tóc, xăm, chưa qua trường lớp y khoa.

Cắt bao quy đầu được xem là thủ thuật nhỏ nên thường thực hiện tại phòng tiểu phẫu, bệnh nhân về trong ngày. Tuy nhiên, trên thực tế một số trường hợp phát sinh biến chứng do thực hiện ở các cơ sở không uy tín, không đảm bảo trang thiết bị vô khuẩn, phẫu thuật viên không được đào tạo bài bản.

Biến chứng phổ biến là nhiễm khuẩn, chảy máu, loét phanh, viêm hoặc hẹp lỗ ngoài niệu đạo, dính hoặc hẹp bao quy đầu tái phát. Một số biến chứng khác ít gặp nhưng rất nặng gồm uốn ván, lao dương vật, viêm gan B, C, viêm cầu thận, nhiễm trùng sinh dục. Trong đó, sốc phản vệ thuốc tê là biến chứng nguy hiểm gây tử vong, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, mọi trường hợp.

Bác sĩ Liên khuyến cáo bất kỳ vấn đề về sức khỏe nam khoa các bệnh nhân nên tới bệnh viện có uy tín, đúng chuyên môn khám, tư vấn để tránh mất tiền oan.