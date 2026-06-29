Cây thuốc đa công dụng cực tốt cho sức khỏe, nhiều người chỉ trồng làm cảnh

Cầm máu và trị chứng rong kinh, băng huyết ở phụ nữ

Đây là tác dụng nổi tiếng nhất của cây huyết dụ. Nhờ đặc tính chỉ huyết mạnh mẽ, huyết dụ thường được dùng trong các bài thuốc chữa rong kinh, băng huyết, kinh nguyệt ra quá nhiều sau sinh. Nó giúp điều hòa kinh nguyệt và bảo vệ sức khỏe sinh sản của phái đẹp.

Hỗ trợ điều trị đi ngoài ra máu, kiết lỵ

Huyết dụ có khả năng kháng khuẩn, tiêu viêm và làm dịu đường ruột. Những người bị kiết lỵ lâu ngày, trĩ nội, trĩ ngoại gây đi ngoài ra máu tươi có thể dùng lá huyết dụ sắc uống để cải thiện tình trạng nhanh chóng.

Giảm ho ra máu và ho khan kéo dài

Các hoạt chất trong lá huyết dụ giúp làm mát phổi, giảm kích ứng vòm họng. Đối với các chứng ho do phế nhiệt, ho khan có đờm lẫn máu, vị thuốc này hỗ trợ làm lành các tổn thương mạch máu ở đường hô hấp.

Cây huyết dụ không chỉ là một loại cây cảnh được nhiều người trồng trong nhà với màu sắc đỏ rực rỡ, mà còn là một vị thuốc quý trong Đông y. (Ảnh minh họa)

Chữa tiểu ra máu và viêm bàng quang

Tình trạng đi tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu ra máu do viêm nhiễm đường tiết niệu hoặc sỏi sẽ được thuyên giảm đáng kể nhờ đặc tính thanh nhiệt, tiêu viêm và lợi tiểu của cây huyết dụ.

Kháng khuẩn và chống oxy hóa

Các nghiên cứu y học hiện đại cho thấy, trong lá huyết dụ chứa nhiều hoạt chất như anthocyanin, flavonoid và saponin. Đây là các chất chống oxy hóa mạnh, giúp cơ thể kháng lại một số chủng vi khuẩn, nâng cao hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào.

Giảm căng thẳng và lo âu

Cây huyết dụ cũng được cho là có tác dụng làm dịu tâm trí. Một số thầy thuốc đông y sử dụng lá cây này để đắp hoặc pha chế thuốc nhằm giúp giảm căng thẳng, lo âu và cải thiện sức khỏe tinh thần nói chung.

Sức khỏe hệ tiêu hóa

Trong một số phương pháp chữa bệnh truyền thống, cây huyết dụ được sử dụng để hỗ trợ tiêu hóa . Lá huyết dụ được cho là có thể giúp làm dịu cơn đau dạ dày và thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh. Một số nền văn hóa sử dụng nó để điều trị các chứng như khó tiêu và đầy hơi.

Mặc dù cây huyết dụ có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ tuy nhiên bạn không nên sử dụng loại thảo dược này khi chưa tham khảo ý kiến của bác sĩ và các chuyên gia y tể. Điều này đặc biệt quan trọng với phụ nữ mang thai, trẻ em, người lớn tuổi và các trường hợp đang điều trị bệnh.