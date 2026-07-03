5 món canh thải độc gan giúp gan khỏe mỗi ngày

Thải độc gan thông qua các bữa ăn hàng ngày là phương pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả bền vững.

Khi tiêu thụ nhiều thực phẩm dầu mỡ, đồ uống có cồn hoặc sinh hoạt không điều độ, các tế bào gan rất dễ tổn thương. Bổ sung những món canh thanh nhiệt vào thực đơn giúp hỗ trợ quá trình bài tiết và củng cố chức năng gan.

1. Những món canh thải độc gan

Canh mướp hương nấu tôm

Canh mướp hương nấu tôm là món ăn thải độc gan giúp gan khỏe.

Mướp hương giàu nước, chất xơ, vitamin C, B và các chất chống oxy hóa như flavonoid, giúp trung hòa gốc tự do và bảo vệ màng tế bào gan khỏi tổn thương do độc tố từ đồ ăn cay nóng.

Sự kết hợp với tôm cung cấp nguồn protein sinh học cao, giàu acid amin thiết yếu mà không chứa nhiều chất béo bão hòa, hỗ trợ tái tạo mô và tổng hợp enzyme gan. Đồng thời, hàm lượng chất xơ cao giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt, giảm lượng độc tố hấp thu qua ruột và trực tiếp giảm áp lực lọc cho gan.

Thực hiện:

- 2 quả mướp hương (chọn quả non, không bị xơ).

- 100 g - 150 g tôm tươi (có thể dùng tôm nõn).

- Hành tím, hành lá, rau mùi và gia vị vừa đủ.

Mướp gọt vỏ, rửa sạch và cắt miếng vừa ăn. Tôm bóc vỏ, bỏ chỉ đen trên lưng, rửa sạch rồi băm hoặc giã nhẹ. Ướp tôm với một chút hạt nêm và tiêu và xào tôm. Đổ nước vừa đủ vào nồi đun sôi rồi thả mướp hương, sôi thêm khoảng 2 - 3 phút, nêm nếm gia vị, thả hành lá, rau mùi cắt nhỏ.

Canh rong biển đậu phụ non

Canh rong biển đậu phụ là món ăn thanh đạm, có tác dụng thanh nhiệt, thải độc gan và hỗ trợ phục hồi cơ thể rất tốt.

Chất alginate trong rong biển có khả năng liên kết và hỗ trợ cơ thể đào thải các độc tố, kim loại nặng ra ngoài qua đường tiêu hóa.

Đậu phụ cung cấp protein thực vật lành tính, giảm tải cho gan so với protein động vật. Sự kết hợp này giúp hạ men gan, thanh lọc máu và mang lại cảm giác nhẹ nhàng cho cơ thể.

Thực hiện:

- 10 g - 15 g rong biển khô (chuyên dùng nấu canh).

- 1 - 2 miếng đậu hũ non (cắt khối vuông nhỏ).

- 1 củ hành tím, hành lá, vài lát gừng tươi, gia vị vừa đủ.

Ngâm rong biển trong nước lạnh khoảng 5 - 10 phút cho nở mềm, vắt ráo nước. Ướp nhẹ đậu hũ với một chút hạt nêm. Đun sôi 1 - 1,2 lít nước, thả vài lát gừng vào trước rồi cho rong biển vào nồi đun sôi khoảng 3 - 4 phút. Tiếp tục thả đậu phụ non, nêm nếm gia vị vừa ăn. Đun lửa nhỏ thêm 3 phút.

Canh bí đao nấu sườn

Bí đao chứa 95% nước, giàu chất xơ, vitamin C và kali, giúp lợi tiểu, hỗ trợ thận đào thải nhanh acid uric cùng các chất cặn bã, từ đó gián tiếp giảm tải áp lực chuyển hóa cho gan.

Khi nấu cùng sườn heo, món canh cung cấp acid amin thiết yếu để tái tạo tế bào và tổng hợp enzyme gan. Món ăn này ít béo, dễ tiêu hóa, rất thích hợp cho người bị nóng trong, nổi mụn nhọt hoặc cơ thể mệt mỏi.

Thực hiện:

- 300 g - 400 g sườn heo (sườn non).

- 1 quả bí đao (bí xanh) khoảng 400 g - 500 g.

- Hành lá, rau mùi và gia vị vừa đủ.

Sườn rửa sạch, chặt miếng vừa ăn. Bí đao gọt vỏ, bỏ ruột, rửa sạch và cắt miếng vừa ăn. Cho sườn vào nồi, nêm gia vị, thêm khoảng 1 lít nước, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa để ninh sườn mềm và ra nước ngọt (khoảng 20 - 30 phút) rồi cho bí vào đun 3 - 5 phút cho thêm hành lá, rau mùi.

Canh mướp đắng nhồi thịt

Mướp đắng (khổ qua) chứa các hợp chất đắng đặc trưng như charantin và momordicin. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng những chất này có khả năng tăng cường hoạt động của các enzyme thải độc gan, bảo vệ tế bào gan trước các tác nhân gây hại và hỗ trợ hạ men gan hiệu quả.

Dù có vị hơi đắng nhẹ nhưng khi được nhồi thịt băm và nấu chín tới, canh mướp đắng sẽ có vị ngọt hậu.

Thực hiện:

- 2 - 3 quả mướp đắng.

- 200 g thịt lợn xay.

- Mộc nhĩ, nấm hương, hành lá và gia vị vừa đủ.

Mộc nhĩ, nấm hương, hành khô thái nhỏ trộn đều với thịt băm và gia vị. Mướp đắng rửa sạch, cắt khúc vừa ăn (dài khoảng 3 - 4 cm). Nhồi phần nhân thịt đã chuẩn bị chặt vào từng khúc mướp đắng. Cho nước vào nồi đun sôi, thả mướp đắng nhồi thịt vào đun với lửa nhỏ khoảng 30 phút cho mướp chín mềm. Nêm nếm lại gia vị vừa ăn, thêm hành lá.

Canh củ cải trắng đậu phụ

Củ cải trắng chứa glucosinolate và isothiocyanate giúp kích hoạt các enzyme, chuyển hóa độc tố tích tụ trong gan thành dạng dễ đào thải. Hợp chất lưu huỳnh trong loại củ này còn kích thích tiết mật để cuốn trôi chất cặn bã và nhũ hóa chất béo, ngăn ngừa gan nhiễm mỡ. Đồng thời, hàm lượng vitamin C dồi dào giúp trung hòa gốc tự do, bảo vệ màng tế bào gan khỏi tổn thương do các sản phẩm chuyển hóa có hại.

Thực hiện:

- 1 củ cải trắng.

- 1 - 2 bìa đậu phụ nhỏ.

- Hành lá, rau mùi và gia vị vừa đủ.

Củ cải trắng gọt vỏ, rửa sạch và cắt thành các miếng vừa ăn (dày khoảng 1 - 2 cm). Đậu phụ rửa nhẹ qua nước rồi cắt khối vuông. Hành lá và ngò rí rửa sạch, cắt nhỏ. Cho khoảng 1 lít nước lọc vào nồi và đun sôi, thả củ cải trắng vào nồi. Hạ lửa vừa và đun liu riu trong khoảng 10 - 15 phút cho đến khi củ cải chín mềm, thả thêm đậu phụ nấu thêm khoảng 3 - 5 phút rồi rắc hành lá, rau mùi.

2. Bí quyết nấu canh thải độc gan đúng cách để giữ trọn dinh dưỡng

Để các món canh phát huy tối đa công dụng bảo vệ gan, nên lưu ý:

Hạn chế dầu mỡ: Nên ưu tiên nấu canh thanh đạm, tránh dùng quá nhiều dầu mỡ khi xào sơ nguyên liệu vì chất béo bão hòa sẽ làm gan phải làm việc vất vả hơn.

Nêm nếm nhạt: Ăn quá mặn sẽ gây tích nước và tăng áp lực lên hệ thống tuần hoàn của gan, thận.

Không nấu quá nhừ: Các loại rau như rau ngót, mướp hay rong biển nên vừa chín tới để không làm mất đi lượng vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Nuôi dưỡng một lá gan khỏe mạnh không bắt đầu từ những phương thuốc đắt đỏ, mà chính từ những bát canh giản dị trong mâm cơm hàng ngày. Bổ sung vào thực đơn 5 món canh trên là một cách giúp cơ thể tràn đầy năng lượng.