Chuyên gia Trung Quốc gợi ý cách ăn uống giúp bảo vệ thận

Thận liên tục lọc chất thải chuyển hóa, điều hòa nước và muối khoáng trong cơ thể suốt cả ngày. Tuy nhiên, chế độ ăn uống hằng ngày lại có mối liên hệ mật thiết đến sức khỏe của cơ quan này.

Mới đây, chuyên gia dinh dưỡng Gao Min-min (Đài Loan, Trung Quốc) đã chia sẻ 4 nhóm dinh dưỡng giúp bảo vệ thận - từ các loại cá, rau củ quả đến hạt dinh dưỡng - có thể dễ dàng bổ sung vào bữa ăn hằng ngày, đồng thời lưu ý giảm natri (giảm muối) là nguyên tắc then chốt không thể bỏ qua.

Axit béo omega-3

Theo chuyên gia dinh dưỡng Gao Min-min, cá hồi, cá thu và quả óc chó rất giàu axit béo omega-3 chất lượng cao, có tác dụng hỗ trợ giảm phản ứng viêm trong cơ thể.

Bà khuyến nghị mọi người nên luân phiên thay đổi các loại cá khác nhau trong thực đơn hằng ngày. Bên cạnh đó, cần chú ý đến phương pháp chế biến: hạn chế tối đa việc chiên rán ngập dầu thường xuyên, thay vào đó nên ưu tiên hấp hoặc nướng để giảm bớt gánh nặng cho hệ tiêu hóa, giúp bữa ăn thanh đạm và lành mạnh hơn.

Vitamin C

Ổi, kiwi, ớt chuông và bông cải xanh là những nguồn cung cấp vitamin C dồi dào.

Chuyên gia Gao Min-min nhắc nhở, thay vì quá tin vào một loại thực phẩm được gắn mác "thần dược bổ thận", người dân nên áp dụng chiến lược đa dạng hóa khẩu phần. Việc thay đổi linh hoạt các loại rau củ mỗi ngày không chỉ giúp mâm cơm thêm màu sắc bắt mắt mà còn giúp cơ thể hấp thu toàn diện nhiều loại vi chất dinh dưỡng khác nhau.

Cá thu rất giàu axit béo omega-3, tốt cho thận. Ảnh: Bùi Thủy

Vitamin E

Hạnh nhân, hạt hướng dương và quả bơ chứa hàm lượng vitamin E dồi dào với khả năng chống oxy hóa vượt trội.

Mặc dù các loại hạt là nguồn dinh dưỡng chất lượng cao, nhưng hàm lượng calo và chất béo trong chúng không hề thấp. Chuyên gia Gao Min-min đặc biệt lưu ý người dùng cần kiểm soát lượng ăn mỗi ngày, tránh thói quen vừa xem phim vừa nhâm nhi khiến bản thân vô tình nạp quá nhiều hạt, vô tình gây tăng cân và tạo thêm gánh nặng cho cơ thể.

Polyphenol và chất dinh dưỡng thực vật

Các loại thực phẩm sẫm màu như việt quất, nho, táo và bắp cải tím chứa lượng lớn polyphenol cùng các hoạt chất sinh học thực vật (phytochemicals).

Bà Gao Min-min nhấn mạnh nguyên tắc cốt lõi của bữa ăn mỗi ngày là "đa dạng hóa nguyên liệu". Thông qua các loại thực phẩm tự nhiên mang nhiều màu sắc khác nhau, cơ thể sẽ được cung cấp mạng lưới bảo vệ đa tầng, mang lại hiệu quả vượt trội hơn hẳn so với việc chỉ dựa vào một loại thực phẩm bổ sung đơn lẻ.

Bên cạnh 4 định hướng dinh dưỡng kể trên, lượng natri nạp vào cơ thể là yếu tố đặc biệt cần lưu tâm. Chuyên gia Gao Min-min khuyên mọi người nên bớt húp nước canh, chấm ít nước sốt và gia vị lại. Khi chọn mua thực phẩm chế biến sẵn, đừng chỉ nhìn vào lượng calo mà hãy lật mặt sau bao bì để kiểm tra chỉ số natri trên nhãn dinh dưỡng.

Khuyến cáo này hoàn toàn trùng khớp với nguyên tắc dinh dưỡng cơ bản dành cho thận. Viện Quốc gia về Bệnh Tiểu đường, Tiêu hóa và Bệnh Thận Mỹ (NIDDK) chỉ ra rằng việc dung nạp quá nhiều natri có thể khiến cơ thể giữ nước, từ đó làm tăng huyết áp và gia tăng áp lực lên thận. Người trưởng thành khỏe mạnh được khuyến cáo không nên tiêu thụ quá 2.300 mg natri mỗi ngày, trong khi nhu cầu của bệnh nhân mắc bệnh thận có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng bệnh lý cụ thể.

Chuyên gia Gao Min-min cũng đưa ra cảnh báo: Đối với những trường hợp đã được chẩn đoán mắc bệnh thận, có protein niệu (đạm niệu), hoặc qua xét nghiệm phát hiện nồng độ kali máu, phốt pho máu tăng cao, lượng dung nạp trái cây, hạt, các loại đậu và thực phẩm giàu đạm đều cần phải điều chỉnh dựa trên chức năng thận và kết quả xét nghiệm cận lâm sàng.

NIDDK cũng nhấn mạnh nhu cầu dinh dưỡng ở từng giai đoạn của bệnh thận mạn tính là không giống nhau. Một số bệnh nhân có thể cần kiểm soát chặt chẽ hơn lượng kali, phốt pho, chất đạm hoặc lượng nước đưa vào cơ thể. Do đó, tuyệt đối không áp dụng máy móc thực đơn bảo vệ thận của người bình thường cho người đã có bệnh lý về thận.

Chuyên gia Gao Min-min khẳng định, không có bất kỳ một "thần dược" đơn lẻ nào có thể cứu vãn thận. Thay vì săn lùng các nguyên liệu đặc biệt, giải pháp tốt nhất là bắt đầu từ chế độ ăn cân bằng, giảm muối kết hợp khám sức khỏe định kỳ để từng bước bảo vệ thận một cách khoa học.