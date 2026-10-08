Triệu chứng buổi sáng nhiều người bỏ qua cảnh báo nguy cơ suy thận

Đài Loan (Trung Quốc) hiện là nơi có tỷ lệ mắc bệnh phải chạy thận nhân tạo cao nhất thế giới nhưng chỉ khoảng 3,5% trong tổng số gần 2 triệu bệnh nhân thận tại đây nhận biết được tình trạng bệnh của mình. Các bác sĩ cảnh báo bệnh thận mạn tính thường không xuất hiện triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nếu không được phát hiện và quản lý đúng cách, bệnh có thể tiến triển thành suy thận giai đoạn cuối, buộc người bệnh phải lọc máu duy trì sự sống.

Hiện tượng phù nề có thể là dấu hiệu cảnh báo bất thường về chức năng thận. Bác sĩ Vương Trí Hiền, Phó Giám đốc khoa Nội kiêm chuyên gia thận học tại Bệnh viện Từ Tế Hoa Liên, Đài Loan, chỉ ra rằng phù nề xuất phát từ sự tích tụ chất dịch trong cơ thể, vốn là hậu quả của tình trạng rối loạn chuyển hóa hoặc suy giảm chức năng thận.

Nhiều bệnh lý như suy tim, suy thận, xơ gan, bất thường nội tiết hoặc rối loạn tuần hoàn mạch máu đều có thể gây ra hiện tượng phù bệnh lý. Trường hợp nhận thấy vùng mí mắt bị sưng vào buổi sáng khi thức dậy hoặc cổ chân bị chướng phù vào buổi tối kéo dài liên tục 1-2 tuần, người dân cần cảnh giác và chủ động đi khám y tế kịp thời.

Ảnh minh họa: The Irish Times

Loại trừ các yếu tố bệnh lý, bác sĩ Vương Trí Hiền cho biết cân nặng của một người có thể biến động từ 0,5 đến 2 kg mỗi ngày. Sự dao động này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như lượng nước uống, tần suất tiểu tiện, đại tiện, lượng thức ăn và gia vị nạp vào, chế độ vận động, thậm chí cả trang phục đang mặc. Đối với phụ nữ, chu kỳ kinh nguyệt cũng tác động đáng kể đến sự thay đổi cân nặng hàng ngày.

Nhằm bảo vệ và duy trì chức năng thận hiệu quả, bác sĩ chia sẻ 4 nguyên tắc cốt lõi trong chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Đầu tiên là việc kiểm soát tốt các bệnh lý mạn tính, đặc biệt là chỉ số đường huyết và huyết áp. Tiếp theo là áp dụng chế độ ăn uống khoa học, hạn chế tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều muối (natri) nhằm tránh tình trạng cơ thể tích nước gây tăng cân, đồng thời có thể tham khảo tư vấn từ chuyên gia dinh dưỡng để quản lý cân nặng hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, việc duy trì vóc dáng khỏe mạnh thông qua mục tiêu giảm từ 5% đến 10% trọng lượng cơ thể trong vòng 6 tháng, tương đương mức giảm lý tưởng từ 0,5 đến 1 kg mỗi tuần, sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể. Cuối cùng, thói quen vận động thể chất vừa sức là phương pháp tốt để thư giãn và nâng cao thể lực.

Tuy nhiên, trước khi bắt đầu bất kỳ chế độ vận động nào, việc đánh giá sức bền tim phổi, lực cơ và các yếu tố rủi ro thể trạng là điều bắt buộc. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, hồi hộp đánh trống ngực, phù nề, khó thở hoặc chóng mặt, người tập cần tham vấn ý kiến bác sĩ để được thiết lập phác đồ vận động phù hợp và an toàn.

Bác sĩ Vương Trí Hiền, Giám đốc khoa Nội kiêm chuyên gia thận học tại Bệnh viện Từ Tế Hoa Liên, Đài Loan, Trung Quốc. Ảnh: Hualien Tzu Chi Hospital