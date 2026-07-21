Haaland hút khách Trung Quốc đến Na Uy

"Haaland đã khiến người Trung Quốc quan tâm đến Na Uy nhiều hơn, đặc biệt giới trẻ và những người hâm mộ bóng đá", ông Subramania Bhatt, Giám đốc Điều hành Công ty Tiếp thị và Công nghệ China Trading Desk, cho biết.

Theo ông Bhatt, sức hút của Haaland làm tăng sự quan tâm của du khách đối với thiên nhiên và các vịnh hẹp của Na Uy, dù vẫn chưa thực sự tạo mức tăng rõ rệt về số lượng đặt tour hay đặt chỗ.

Ban đầu, khách Trung Quốc chỉ quan tâm cảnh quan thiên nhiên nhưng trong những tuần gần đây, sự hiện diện nổi bật của Haaland trên mạng xã hội đã góp phần tạo nên xu hướng mới, theo các chuyên gia trong ngành du lịch. Haaland hút hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc nhờ khiếu hài hước và phong độ ghi bàn. Anh cũng đang quảng bá cho thức uống thảo dược nổi tiếng của Trung Quốc.

Haaland là cầu thủ nước ngoài được nhiều người dân Trung Quốc quan tâm. Ảnh: Xinhua

Theo số liệu từ Innovation Norway, Cơ quan Xúc tiến Thương mại Na Uy, năm 2025, Trung Quốc là thị trường khách quốc tế ngoài châu Âu lớn thứ hai ở Na Uy, sau Mỹ, với khoảng 392.000 lượt khách lưu trú qua đêm. Con số của năm 2024 là 220.000, gấp hai lần so với năm 2023. Đến hết tháng 5, Na Uy đã ghi nhận 134.880 lượt lưu trú qua đêm của công dân Trung Quốc, tăng 23% so với cùng kỳ 2025 và có thể vượt mức 472.000 lượt như trước Covid-19 tới cuối năm nay.

Nền tảng du lịch trực tuyến Fliggy của Trung Quốc hồi tháng 6 dự báo Na Uy trở thành một trong ba điểm đến đường dài được ưa chuộng nhất trong những tháng tới. Dữ liệu của nền tảng này cho thấy mức độ quan tâm của du khách Trung Quốc đối với Na Uy trong tháng 7 đã tăng 40% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lượng đặt vé máy bay tăng gần 70%.

Khách Trung tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ ngày càng nhiều, vượt ra ngoài các chuyến du lịch theo tour vốn chỉ tập trung vào tham quan và mua sắm. "Na Uy đang ở vị thế đặc biệt thuận lợi đáp ứng những kỳ vọng đó", bà Lydia Li, Phó tổng Giám đốc nền tảng kinh doanh du lịch ITB China, cho biết.

Tại Trung Quốc, Na Uy nổi tiếng với những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, đặc biệt là các vịnh hẹp, nét đặc trưng không nhiều nơi có.

Góp phần thúc đẩy xu hướng này, tháng 3/2025, Hainan Airlines đã khôi phục đường bay thẳng giữa Bắc Kinh và Oslo với tần suất ba chuyến mỗi tuần, sau 5 năm gián đoạn. Bà Li cho biết thêm các nền tảng mạng xã hội như RedNote và WeChat cũng đã truyền cảm hứng, khuyến khích khách tới Na Uy ngày càng nhiều.

Wang Ruoshui, nhân viên truyền thông 22 tuổi người Trung Quốc, đã cùng hai người bạn đến Na Uy. Họ tham gia các hoạt động như đi xe chó kéo, xem cá voi và săn cực quang. Nhóm của Wang chọn Na Uy thay vì các quốc gia khác cũng có cực quang vì bài đăng mạng xã hội nói nơi này mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn và khung cảnh độc đáo hơn.