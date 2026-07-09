Ca cấp cứu và ca phẫu thuật đầu tiên tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình

Sáng 9/7, ngay trong ngày chính thức đi vào hoạt động, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu đầu tiên và thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên, đánh dấu cột mốc ý nghĩa trên hành trình đưa dịch vụ y tế chuyên sâu, tuyến cuối đến gần hơn với người dân.

Ca mổ đầu tiên diễn ra thành công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Ảnh: BVCC

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng e kíp thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình.

Người bệnh là N.K.A (sinh năm 2008), trú tại xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình. Theo người nhà kể, khoảng 22h ngày 08/7/2026, người bệnh gặp tai nạn sinh hoạt. Sau tai nạn, người bệnh tỉnh táo nhưng đau nhiều và hạn chế vận động cổ chân trái. Bệnh nhân được sơ cứu tại bệnh viện tuyến cơ sở trước khi được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình để cấp cứu.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định người bệnh bị gãy kín hai mắt cá chân trái. Ngay sau khi hội chẩn, ê-kíp chuyên môn đã chỉ định phẫu thuật cấp cứu kết hợp xương, giúp người bệnh được điều trị kịp thời ngay tại cơ sở Ninh Bình.

Việc tiếp nhận ca cấp cứu và triển khai ca phẫu thuật đầu tiên ngay trong ngày khai trương không chỉ là dấu mốc chuyên môn quan trọng mà còn hiện thực hóa mục tiêu đưa kỹ thuật cao, đội ngũ bác sĩ tuyến cuối và chất lượng điều trị của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đến gần người dân hơn.

Bệnh nhân được mổ đầu tiên tại cơ sở Ninh Bình.

Ngay trong ngày đầu chính thức đi vào hoạt động, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã tiếp đón gần 350 lượt người đến khám, chữa bệnh và thực hiện thành công ca phẫu thuật đầu tiên.

Người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao với đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cùng hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại nhất, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu khám bệnh một cách tốt nhất.

Không chỉ mang đến những lời tư vấn y khoa tận tình, các bác sĩ còn gửi gắm trong từng cuộc gặp gỡ sự biết ơn sâu sắc đối với những người đã dành cả tuổi xuân vì Tổ Quốc. Mỗi cái bắt tay, mỗi lời hỏi thăm đều là sự sẻ chia, là trách nhiệm của những người thầy thuốc đối với cộng đồng.

Mặc dù chiều 9/7/2026, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình mới chính thức đi vào hoạt động nhưng ngay từ sáng sớm, bệnh viện đã đón những bệnh nhân đặc biệt đầu tiên.

Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", đồng thời khẳng định tinh thần vì sức khỏe nhân dân mà Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức luôn gìn giữ và phát huy.

PGS.TS Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - cho biết, lượng bệnh nhân đến khám ngay trong ngày đầu cho thấy nhu cầu tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao của người dân khu vực là rất lớn. Việc triển khai thành công ca phẫu thuật đầu tiên cũng khẳng định bệnh viện đã sẵn sàng về nhân lực, chuyên môn và hệ thống trang thiết bị để tiếp nhận, điều trị người bệnh ngay từ khi đi vào hoạt động.

Từ hôm nay, nhiều người bệnh tại Ninh Bình và các tỉnh lân cận sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu, hiện đại. Khoảng cách địa lý được rút ngắn, cơ hội điều trị kịp thời được mở rộng, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho người dân ngay tại địa phương.

Các y bác sĩ thăm khám cho người dân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình.