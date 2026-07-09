Bác sĩ Nhật chỉ cách ngồi xổm giúp hạ đường huyết sau bữa ăn

Bác sĩ Zenji Makita, Giám đốc phòng khám AGE Makita tại Ginza, Tokyo, chuyên gia điều trị các bệnh lối sống tại Nhật Bản, vừa đưa ra khuyến nghị về giải pháp vận động này trên tờ President Online.

Theo bác sĩ Makita, lượng đường trong máu bắt đầu tăng nhanh chỉ khoảng 15 phút sau miếng ăn đầu tiên khi chúng ta tiêu thụ thực phẩm giàu carbohydrate như cơm, mì hay đồ ngọt.

Việc ngồi thụ động một chỗ lướt điện thoại ngay sau bữa ăn khiến đường huyết tăng vọt đột ngột, trong khi vận động muộn khi đường huyết đã chạm đỉnh sẽ làm giảm đáng kể hiệu quả ngăn chặn.

Ảnh minh họa: Daivings.lv

Để giải quyết vấn đề này, chuyên gia Nhật Bản hướng dẫn bài tập "squat chậm 12 giây" không cần dụng cụ, thực hiện linh hoạt mọi lúc mọi nơi. Người tập mất 6 giây để từ từ hạ người xuống tư thế ngồi xổm, sau đó dùng tiếp 6 giây để chậm rãi đứng thẳng dậy.

Chuyển động chậm này làm tăng cường độ kích thích lên các khối cơ lớn ở vùng đùi và mông. Bạn chỉ cần thực hiện đều đặn 10 lượt như vậy, tương đương hai phút sau mỗi bữa ăn, duy trì ba hiệp mỗi ngày để ổn định đường huyết và tạo ra những thay đổi tích cực cho cơ thể từ bên trong.

Đồng quan điểm về cơ chế này, bác sĩ y học chức năng dinh dưỡng Liu Bo-ren tại Đài Loan cũng nhận định vùng chân và mông tập trung khối lượng cơ bắp lớn nhất cơ thể, đóng vai trò như động cơ đốt cháy năng lượng mạnh mẽ nhất.

Việc tập trung rèn luyện nhóm cơ này qua các bài tập như squat hay chùng chân không chỉ kiểm soát đường huyết ở mức an toàn mà còn tối ưu hóa hiệu quả tiêu hao mỡ thừa.

Chuyên gia về tiểu đường tại Nhật Bản, bác sĩ Zenji Makita. Ảnh: J7P