Chuối xanh tưởng tốt nhưng có thể gây hại: Ai nên hạn chế ăn?

Tác hại của chuối xanh là gì?

Dễ gây đầy bụng, khó tiêu

Hàm lượng tinh bột kháng và tanin trong chuối xanh khiến quá trình tiêu hóa diễn ra chậm hơn so với chuối chín. Vì vậy, khi ăn với lượng lớn, nhất là ở người có đường ruột nhạy cảm, loại quả này có thể gây đầy hơi, chướng bụng hoặc khó tiêu. Các triệu chứng có thể rõ rệt hơn khi ăn chuối xanh lúc đói hoặc sử dụng trực tiếp khi còn sống.

Có thể làm tăng nguy cơ táo bón

Ăn quá nhiều chuối xanh cũng có thể liên quan đến tình trạng táo bón, đặc biệt ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Hàm lượng tinh bột kháng cao có thể khiến thức ăn tiêu hóa chậm hơn. Nếu đồng thời uống ít nước, thiếu rau xanh và các nguồn chất xơ đa dạng khác, nguy cơ táo bón có thể tăng.

Có thể làm tăng kali ở một số người

Chuối là nhóm thực phẩm có hàm lượng kali tương đối cao. Do đó, người mắc bệnh thận hoặc tăng kali máu cần chú ý đến tổng lượng kali đưa vào cơ thể. Những trường hợp này nên xây dựng khẩu phần ăn theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng, thay vì tự ý sử dụng chuối xanh với số lượng lớn.

Chuối xanh giàu chất xơ, tinh bột kháng nhưng nếu ăn quá nhiều hoặc không đúng cách có thể gây đầy bụng, khó tiêu

Có thể gây dị ứng

Dị ứng chuối không phổ biến nhưng vẫn có thể xảy ra ở một số người nhạy cảm với protein trong chuối hoặc có liên quan đến hội chứng dị ứng phấn hoa - thực phẩm. Sau khi ăn, người bị dị ứng có thể xuất hiện các biểu hiện như ngứa trong miệng, nổi mẩn, phát ban, sưng môi hoặc lưỡi. Trường hợp có dấu hiệu bất thường cần ngừng ăn và theo dõi phản ứng của cơ thể.

Có thể gây khó chịu đường tiêu hóa

Chuối xanh ăn sống thường có vị chát do chứa nhiều tanin và nhựa thực vật. Những thành phần này có thể khiến một số người cảm thấy khó chịu ở đường tiêu hóa. So với ăn sống, chuối xanh được luộc hoặc hấp thường mềm hơn, giảm vị chát và dễ sử dụng hơn đối với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Ai không nên ăn chuối xanh? Vì sao?

Người bị suy thận

Người suy thận cần đặc biệt lưu ý khi ăn các thực phẩm giàu kali, trong đó có chuối. Khi chức năng thận suy giảm, khả năng đào thải kali ra khỏi cơ thể cũng bị ảnh hưởng.

Kali tích tụ trong máu có thể dẫn đến tăng kali máu, ảnh hưởng đến hoạt động của tim và làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim. Vì vậy, người bệnh nên tuân thủ chế độ ăn được bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng hướng dẫn.

Người bị tăng kali máu

Những người đã được chẩn đoán tăng kali máu cần kiểm soát lượng kali trong khẩu phần hàng ngày. Chuối xanh vẫn cung cấp kali, do đó ăn với lượng lớn có thể khiến tổng lượng kali nạp vào cơ thể tăng lên. Người bệnh không nên tự ý bổ sung chuối xanh mà cần căn cứ vào tình trạng sức khỏe và hướng dẫn của bác sĩ.

Người bị rối loạn tiêu hóa nặng

Những người thường xuyên đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu hoặc đang mắc các bệnh lý đường tiêu hóa nên thận trọng khi ăn chuối xanh.

Nếu muốn sử dụng, có thể bắt đầu với một lượng nhỏ và theo dõi khả năng dung nạp. Khi các triệu chứng tiêu hóa trở nên rõ rệt hơn sau khi ăn, nên hạn chế sử dụng và trao đổi với bác sĩ nếu tình trạng kéo dài.

Người có tiền sử dị ứng chuối

Những người từng bị dị ứng phấn hoa, trái cây hoặc đã từng phản ứng với chuối cần đặc biệt thận trọng. Các biểu hiện dị ứng có thể gồm ngứa miệng, nổi mề đay, sưng môi, sưng lưỡi hoặc khó thở. Nếu xuất hiện phản ứng bất thường sau khi ăn chuối, cần ngừng sử dụng và đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời, nhất là khi có biểu hiện khó thở hoặc sưng vùng miệng, họng.

Người đang dùng thuốc giữ kali

Người sử dụng các thuốc giữ kali như spironolactone hoặc eplerenone cũng cần chú ý khi bổ sung nhiều thực phẩm giàu kali. Các thuốc này có thể làm giảm lượng kali được đào thải qua thận. Nếu đồng thời tiêu thụ nhiều thực phẩm chứa kali, nguy cơ tăng kali máu có thể cao hơn. Người đang điều trị bằng các thuốc này nên trao đổi với bác sĩ để được tư vấn chế độ ăn phù hợp.

Ăn chuối xanh như thế nào để hạn chế tác dụng phụ?

Chuối xanh nên được ăn với lượng vừa phải, kết hợp đa dạng thực phẩm và uống đủ nước để hỗ trợ tiêu hóa, hạn chế táo bón. Nên ưu tiên luộc hoặc hấp thay vì ăn sống, đặc biệt với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Nếu xuất hiện đau bụng, đầy hơi, táo bón hoặc dấu hiệu dị ứng như ngứa, nổi mẩn, sưng môi, lưỡi, cần ngừng sử dụng và đi khám khi triệu chứng nghiêm trọng.