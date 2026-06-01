7 thói quen ăn uống mùa hè có thể khiến bạn đối mặt nguy cơ đột quỵ

Không uống đủ nước

Thiếu nước là một trong những sai lầm phổ biến vào mùa hè. Khi thời tiết nóng bức, cơ thể mất nhiều nước qua mồ hôi nhưng không được bù đủ sẽ khiến máu trở nên cô đặc hơn, làm tăng áp lực lên hệ tuần hoàn.

Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu, tạo điều kiện cho cục máu đông hình thành và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Vì vậy, cần duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày, đặc biệt khi hoạt động ngoài trời hoặc vận động nhiều.

Lạm dụng đồ uống nhiều đường

Các loại nước ngọt có gas, trà đóng chai, nước tăng lực hay đồ uống thể thao thường được nhiều người lựa chọn để giải khát trong mùa hè. Tuy nhiên, phần lớn các sản phẩm này chứa lượng đường cao nhưng giá trị dinh dưỡng thấp.

Việc tiêu thụ quá nhiều đường có thể làm tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường và tăng huyết áp - những yếu tố nguy cơ hàng đầu của đột quỵ.

Ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn

Thực phẩm chế biến sẵn thường chứa hàm lượng muối, chất bảo quản và chất béo không lành mạnh ở mức cao. Việc sử dụng thường xuyên có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý mạn tính.

Những thực phẩm nên hạn chế gồm xúc xích, thịt xông khói, mì ăn liền, đồ hộp, bánh kẹo đóng gói, lạp xưởng, các loại dưa muối và thực phẩm chế biến sẵn khác.

Bỏ qua rau xanh và trái cây

Mùa hè là thời điểm phong phú các loại rau củ và trái cây tươi. Đây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ và các chất chống oxy hóa có lợi cho tim mạch.

Các loại trái cây như dưa hấu, ổi, dứa, nho, kiwi, dâu tây hay xoài không chỉ giúp bổ sung nước mà còn hỗ trợ kiểm soát huyết áp và bảo vệ thành mạch. Việc thiếu hụt nhóm thực phẩm này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể và làm tăng nguy cơ bệnh lý tim mạch.

Loại bỏ hoàn toàn chất béo khỏi khẩu phần ăn

Nhiều người cho rằng, cắt giảm tối đa chất béo là cách tốt để bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, không phải loại chất béo nào cũng có hại.

Chất béo lành mạnh từ quả bơ, dầu ô liu, các loại hạt hay cá béo đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của não bộ và hệ tim mạch. Thay vì loại bỏ hoàn toàn, nên ưu tiên lựa chọn các nguồn chất béo tốt và hạn chế chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa.

Ăn quá nhiều trong mỗi bữa

Các buổi tụ họp, du lịch hay liên hoan mùa hè thường khiến nhiều người ăn vượt quá nhu cầu của cơ thể, đặc biệt là các món nhiều dầu mỡ và giàu năng lượng.

Việc tiêu thụ khẩu phần lớn trong thời gian dài có thể dẫn đến tăng cân, béo phì và rối loạn chuyển hóa. Đây đều là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ đột quỵ và các bệnh tim mạch.

Sử dụng nhiều ngũ cốc tinh chế

Gạo trắng, bánh mì trắng hay mì ống là thực phẩm quen thuộc nhưng đã bị loại bỏ phần lớn chất xơ trong quá trình chế biến. Thay vào đó, nên ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt hoặc bánh mì nguyên cám để giúp ổn định đường huyết, hỗ trợ tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ. Duy trì chế độ ăn cân bằng, uống đủ nước và hạn chế thực phẩm không lành mạnh là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ sức khỏe, đặc biệt trong mùa hè.