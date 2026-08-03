Người đàn ông 62 tuổi mắc ung thư dạ dày thừa nhận suốt 20 năm chủ quan, bỏ qua dấu hiệu này

Viêm dạ dày hơn 20 năm, phát hiện ung thư dạ dày khi triệu chứng nặng lên

Ông Đức (62 tuổi, ngụ Lâm Đồng) có tiền sử viêm dạ dày hơn 20 năm, nhiều lần tái phát nhưng chủ yếu tự dùng thuốc điều trị. Dù từng được bác sĩ khuyến cáo nội soi dạ dày định kỳ để theo dõi nguy cơ biến chứng, ông vẫn trì hoãn vì ám ảnh cảm giác đau và khó chịu trong những lần nội soi không gây mê trước đây.

Gần đây, ông xuất hiện những cơn đau vùng thượng vị thường xuyên hơn, kèm đầy bụng, ợ hơi kéo dài. Dù uống thuốc nhưng các triệu chứng không cải thiện nên ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám.

TS.BS Đỗ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết kết quả nội soi ghi nhận niêm mạc dạ dày viêm sung huyết lan tỏa, teo niêm mạc và xuất hiện tổn thương nghi ngờ ác tính tại vùng hang môn vị. Bác sĩ tiến hành sinh thiết ngay trong lúc nội soi.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô tuyến dạ dày biệt hóa vừa có dấu hiệu xâm lấn. Hình ảnh chụp CT cho thấy thành hang môn vị dày không đều, có ổ viêm loét kích thước khoảng 13 mm, gây biến dạng vùng môn vị - hành tá tràng, kèm một số hạch lân cận nhưng chưa phát hiện di căn gan hay phúc mạc.

Ông Đức được điều dưỡng chăm sóc sau ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Phẫu thuật robot điều trị ung thư dạ dày, nạo vét 27 hạch

Theo bác sĩ Hùng, người bệnh được chẩn đoán ung thư dạ dày còn khả năng điều trị triệt căn bằng phẫu thuật. Mục tiêu là cắt bỏ đoạn dạ dày chứa khối u với diện cắt an toàn, đồng thời nạo vét hạch theo tiêu chuẩn D2 nhằm loại bỏ các hạch có nguy cơ chứa tế bào ung thư.

Do mắc thêm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và tăng huyết áp, người bệnh được hội chẩn đa chuyên khoa giữa các bác sĩ ngoại tiêu hóa, gây mê hồi sức, hô hấp và tim mạch để tối ưu tình trạng sức khỏe trước mổ.

Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định phẫu thuật nội soi với sự hỗ trợ của hệ thống robot Da Vinci Xi.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ không ghi nhận tình trạng di căn phúc mạc hay gan. Khối u còn khu trú tại vùng môn vị, chưa xâm lấn các cơ quan lân cận.

Các cánh tay robot hỗ trợ ê-kíp phẫu tích mạc nối lớn, xử lý các mạch máu nuôi dạ dày và thực hiện nạo vét hạch D2 theo đúng nguyên tắc điều trị ung thư. Tổng cộng 27 hạch thuộc nhiều nhóm khác nhau được lấy bỏ trước khi cắt đoạn dạ dày mang khối u và tái lập lưu thông tiêu hóa.

Theo TS.BS Đỗ Minh Hùng, robot phẫu thuật giúp bác sĩ thao tác chính xác trong không gian hẹp nhờ hình ảnh ba chiều độ phân giải cao cùng cánh tay robot có khả năng xoay linh hoạt. Điều này đặc biệt hữu ích khi bóc tách các nhóm hạch nằm sâu quanh các mạch máu lớn, góp phần giảm mất máu, hạn chế tổn thương mô lành và giảm nguy cơ biến chứng sau mổ.

Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục thuận lợi, có thể ngồi dậy, đi lại sau một ngày, ăn thức ăn lỏng từ ngày thứ ba và xuất viện sau năm ngày.

Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác định người bệnh mắc ung thư dạ dày giai đoạn IIB. Khối u đã xâm nhập đến lớp dưới thanh mạc nhưng chưa xâm lấn mạch máu. Toàn bộ 27 hạch được nạo vét đều không phát hiện tế bào ung thư, diện cắt sạch tế bào ác tính. Sau khi đánh giá tổng thể, các bác sĩ xác định người bệnh đã được phẫu thuật triệt căn và chưa cần điều trị bổ sung.

Ảnh minh họa.

Ung thư dạ dày dễ nhầm với viêm dạ dày ở giai đoạn đầu

Theo TS.BS Đỗ Minh Hùng, viêm dạ dày mạn tính không đồng nghĩa sẽ tiến triển thành ung thư dạ dày. Chỉ khoảng 1-2% trường hợp viêm loét dạ dày trải qua quá trình biến đổi kéo dài dẫn đến ung thư biểu mô tuyến.

Tuy nhiên, những người mắc viêm dạ dày mạn tính, đặc biệt có nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (HP), viêm teo niêm mạc hoặc dị sản ruột sẽ có nguy cơ cao hơn.

HP là nguyên nhân phổ biến nhất gây viêm loét dạ dày, liên quan đến khoảng 70-90% trường hợp loét dạ dày. Tình trạng viêm kéo dài do vi khuẩn này có thể thúc đẩy quá trình teo niêm mạc, dị sản ruột và loạn sản – những tổn thương tiền ung thư cần được theo dõi chặt chẽ.

Điều đáng lưu ý là triệu chứng của ung thư dạ dày giai đoạn sớm rất giống viêm dạ dày, như đau thượng vị, đầy bụng, chướng hơi, ợ hơi hoặc chán ăn. Vì vậy, khi nội soi phát hiện ổ loét hoặc tổn thương nghi ngờ, bác sĩ thường chỉ định sinh thiết để xác định bản chất tổn thương, tránh bỏ sót ung thư ở giai đoạn sớm.

Điều cần biết khi phát hiện ung thư dạ dày

Theo TS.BS Đỗ Minh Hùng, tiên lượng sống của người bệnh phụ thuộc chủ yếu vào thời điểm phát hiện bệnh. Nếu ung thư dạ dày được chẩn đoán ở giai đoạn I, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể đạt 70-90%, nhiều trường hợp được điều trị khỏi hoàn toàn. Khi bệnh tiến triển đến giai đoạn II hoặc III, tỷ lệ sống sau 5 năm giảm đáng kể.

Bác sĩ khuyến cáo người có tiền sử viêm dạ dày mạn tính, đặc biệt nhiễm HP, viêm teo niêm mạc, dị sản ruột hoặc có người thân mắc ung thư dạ dày cần nội soi theo đúng lịch hẹn của bác sĩ.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau thượng vị kéo dài, đầy bụng, sụt cân không rõ nguyên nhân, nôn ói, đi ngoài phân đen hoặc thiếu máu, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm, tránh bỏ lỡ "giai đoạn vàng" trong điều trị ung thư dạ dày.