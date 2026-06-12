Nữ ca sĩ cổ vũ Hàn Quốc ở trận ra quân World Cup

Sáng 12/6 theo giờ Việt Nam, đội tuyển Hàn Quốc đã giành chiến thắng 2-1 trước Cộng hòa Czech trong trận ra quân tại World Cup 2026.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Karina và Winter, hai thành viên của nhóm nhạc nữ aespa cùng ca sĩ Kwon Eun-bi tham gia đoàn cổ động viên đặc biệt của tuyển Hàn Quốc trong trận ra quân gặp Cộng hòa Czech tại bảng A World Cup 2026.

Karina và Winter có mặt trên khán đài sân vận động Guadalajara ở Mexico để cổ vũ cho đội tuyển Hàn Quốc trong trận ra quân ở World Cup 2026.

Karina và Winter đã chia sẻ khoảnh khắc cổ vũ đội tuyển Hàn Quốc trên khán đài sân Guadalajara và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Karina đăng tải đoạn video cô mặc chiếc áo đỏ quen thuộc của các cổ động viên Hàn Quốc và vẫy quốc kỳ, gửi lời động viên tới các cầu thủ: “Chúc các cầu thủ thi đấu tốt!”. Winter cũng đăng tải đoạn video ghi lại bầu không khí sôi động bên trong sân vận động.

Sự xuất hiện của Karina trên khán đài đã gây bàn tán trên mạng xã hội. Vẻ ngoài được ví giống như AI của cô nhận nhiều sự chú ý. Nữ ca sĩ có gương mặt nhỏ, đôi mắt lớn, sống mũi cao.

Ngay từ những ngày đầu ra mắt, biệt danh giống AI đã gắn liền với Karina. Nhiều người cho rằng vẻ đẹp của cô giống một sản phẩm được tạo ra bằng công nghệ hơn là con người ngoài đời thực.

Lisa đăng ảnh ăn mừng chiến thắng của Hàn Quốc trước Cộng hòa Czech.

Lisa cũng chia sẻ niềm vui trước chiến thắng của đội tuyển Hàn Quốc với Cộng hòa Czech bằng cách mặc chiếc áo in tên Lee Kang In. Tiền vệ này là người yêu của Park Sang Hyo - bạn thân Lisa. Lisa và Park Sang Hyo từng cùng ngồi trên khán đài sân vận động ở Pháp để cổ vũ Lee Kang In thi đấu.

Lisa đang ở Mỹ để tập dượt cho màn biểu diễn khai mạc thứ hai của World Cup năm nay, tổ chức ở Los Angeles trước trận Mỹ - Paraguay ngày 12/6. Buổi lễ còn có sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế như Katy Perry, Future, Anitta, Rema, Tyla.

Hàn Quốc đã có cú lội ngược dòng thành công trong hiệp hai và giành chiến thắng 2-1 trước Cộng hòa Czech. Đây là chiến thắng đầu tiên của Hàn Quốc trong một trận ra quân tại vòng bảng World Cup kể từ khi đánh bại Hy Lạp ở World Cup 2010.