PGS. Nguyễn Lân Hiếu nói về màn đấu trí chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú đang hot trên MXH

Chiều 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức “Match Day 2025 – Ngày đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú”. Sự kiện đặc biệt này diễn ra ngay sau dấu mốc 50 năm chương trình Bác sĩ nội trú – một trong những chương trình danh giá nhất của y khoa Việt Nam.

Tham dự có Ban Giám hiệu, lãnh đạo các bệnh viện, giảng viên, chuyên gia y tế cùng toàn bộ thí sinh đủ điều kiện – những gương mặt ưu tú vừa vượt qua kỳ thi khắc nghiệt sau 6 năm học.

BS Y khoa Vũ Ngọc Duy (người thứ ba từ phải sang) nhận bằng tốt nghiệp từ ban giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội

GS.TS Nguyễn Hữu Tú – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học cho biết, kỳ thi Bác sĩ nội trú năm 2025 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 900 thí sinh dự thi. Đây cũng là khóa đầu tiên tốt nghiệp từ chương trình Y khoa đổi mới toàn diện, đánh dấu một chặng đường lịch sử sau 10 năm chuẩn bị và triển khai.

Kỳ thi được tổ chức công bằng, minh bạch với hơn 2.000 câu hỏi mới từ ngân hàng đề thi – kết quả của sự nỗ lực bền bỉ từ cả thầy và trò.

Hiệu trưởng nhấn mạnh, việc lựa chọn chuyên ngành không chỉ là chọn nghề, mà còn là hành trình để nghề chọn người. Thành công chỉ đến với những ai đủ kiên trì, cống hiến và gắn bó với y khoa. Ông gửi gắm tới các tân bác sĩ nội trú thông điệp: hãy chuẩn bị nghị lực và bản lĩnh để bước vào 3 năm đào tạo khắc nghiệt nhưng vô cùng quý báu, nơi họ sẽ trưởng thành và khẳng định bản thân.

Trong giây phút quan trọng nhất của Match Day, các thí sinh lần lượt được gọi tên theo thứ tự kết quả thi. Mỗi người chỉ có 30 giây để hô vang chuyên ngành mình lựa chọn. Những tiếng hô dõng dạc ấy không chỉ thể hiện niềm tự hào, mà còn là lời khẳng định chắc chắn cho con đường mà họ quyết tâm theo đuổi.

Ngày Match Day tại Trường Đại học Y Hà Nội ghi nhận sức hút đặc biệt ở hai chuyên ngành Sản phụ khoa và Phẫu thuật tạo hình. Trong nhóm 20 thí sinh có điểm cao nhất, có tới 7 người chọn Sản phụ khoa và 4 người chọn Phẫu thuật tạo hình. Tuy nhiên, chỉ tiêu của Phẫu thuật tạo hình chỉ có 6, nên từ vị trí thứ 30 trở xuống, thí sinh không còn cơ hội đăng ký dù có nguyện vọng.

Ngay sau chương trình, hình ảnh và khoảnh khắc của Match Day 2025 lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều lời chúc mừng, ngưỡng mộ được gửi tới các tân bác sĩ nội trú – những người đã vượt qua kỳ thi khắc nghiệt bậc nhất để chạm tới ước mơ. Cộng đồng mạng gọi đây là “cuộc chơi của những bộ não tinh hoa”.

Các học học viên được lựa chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú ngay tại hội trường Trường ĐH Y Hà Nội. (Ảnh: NLĐ)

Chia sẻ trên trang cá nhân, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng từng học bác sĩ nội trú cho biết, mấy năm nay, ngày Match Day của Trường Đại học Y Hà Nội được sự quan tâm không chỉ trong giới y khoa mà còn của xã hội chủ yếu nhờ các clip ngắn trên Facebook, YouTube hay TikTok...Theo BS Hiếu, trong thực tế, các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp 6 năm sẽ có một kỳ thi đầu vào trở thành bác sĩ nội trú nếu có nguyện vọng.

“Trước đây số lượng đỗ rất ít (ví dụ như khoá tôi chỉ có 31 nội trú trong tổng số 170 bác sĩ đủ tiêu chuẩn được thi), còn năm nay chỉ tiêu đến tận 426 bác sĩ nội trú cho tất cả các chuyên ngành trong tổng số 987 thí sinh (cả trong và ngoài trường Đại học Y Hà nội) tham dự. Các em sẽ có thứ hạng đỗ từ 1 đến 426, lúc này là một giai đoạn "gay cấn" tìm hiểu mình sẽ theo ngành nghề nào trong tương lai. Sau khi "dò hỏi", mỗi người sẽ "thủ" cho mình vài ba nguyện vọng để bước vào Matching Day”, PGS. Nguyễn Lân Hiếu cho hay.

Theo BS Lân Hiếu, sự hồi hộp là do mỗi chuyên ngành đều có chỉ tiêu nhất định. Chẳng hạn như: Phụ Sản 15, Răng hàm măt 15 hay Tim mạch 20.... Chính vì vậy, nếu các bạn đỗ thứ hạng cao chọn hết chuyên ngành bạn yêu thích thì chẳng còn cách nào khác, đành chọn nguyện vọng 2. Thậm chí, những người điểm thi thấp phải chuẩn bị sẵn nguyện vọng 4,5... Rất ít các bạn đã đỗ bác sĩ nội trú bỏ học. Vì tiếc công sức bỏ ra nên nhiều khi phải chọn một ngành chưa chắc đã đam mê. Đấy chính là nhược điểm của cách lựa chọn này.

Cũng theo BS Hiếu, khi đỗ điểm cao, trong đầu các bác sĩ sẽ luôn nghĩ đến những chuyên ngành "hot" của những năm trước.

“Nhiều khi chưa tìm hiểu kỹ nhưng vì mình là top đầu nên chẳng tội gì không chọn những ngành mà năm ngoái hết chỉ tiêu sớm nhất trong Matching Day. Hậu quả là nhiều bạn không thực sự đam mê nên dù thủ khoa đầu vào nhưng cũng không vượt trội ở đầu ra thậm chí còn khó xin việc ở những cơ sở y khoa uy tín”, BS Hiếu chia sẻ.

Chính vì vậy, theo PGS Hiếu, các bác sĩ cần tìm hiểu thật kỹ chuyên ngành mình lựa chọn vì nó sẽ gắn bó và thay đổi cả cuộc đời mình. Nội trú là một con đường vinh quang đầy chông gai, nhưng cũng không phải con đường duy nhất. Hãy lắng nghe cả trái tim để có một tương lai do chính bản thân mình lựa chọn.

BS Hiếu mong muốn, trường sẽ có giải pháp để khắc phục, chẳng hạn như: Tổ chức giống như thi đại học hiện nay. Mỗi em sẽ có 3 nguyện vọng trước khi thi và trong ngày Matching Day sẽ chỉ "đấu" với những người cùng nguyện vọng với mình.

“Với công nghệ thông tin, theo tôi việc này hoàn toàn có thể thực hiện dễ dàng thực hiện”, PGS. Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh.