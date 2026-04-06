Hành khách bất ngờ sinh con trên máy bay, phi công xin hạ cánh khẩn cấp

Nữ hành khách sinh em bé, máy bay xin hạ cánh sớm. Ảnh: Nypost

Một sự việc hy hữu xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không Caribbean Airlines hôm 4/4.

Nữ hành khách bất ngờ chuyển dạ và sinh con chỉ ít phút trước khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK).

Được biết, em bé đã chào đời ngay trên chuyến bay số 005 trong giai đoạn tiếp cận cuối cùng vào thành phố New York, Mỹ.

Khoảnh khắc đặc biệt nhanh chóng thu hút sự chú ý khi một nhân viên điều khiển mặt đất đã đề xuất người mẹ đặt tên con là “Kennedy” – theo tên sân bay nơi em bé “hạ cánh”.

Chuyến bay di chuyển bằng máy bay Boeing 737 Max 8, khởi hành từ Kingston, Jamaica đến New York, Mỹ. Khi phát hiện hành khách chuyển dạ, phi hành đoàn đã lập tức thông báo cho kiểm soát viên không lưu và đề nghị được ưu tiên hạ cánh sớm.

"Chúng tôi có một hành khách đang chuyển dạ và mong muốn được bay thẳng để hạ cánh nhanh nhất có thể", phi công thông báo trong liên lạc.

Ban đầu, kiểm soát viên không lưu hiểu nhầm tình huống là có hành khách bị ốm. Tuy nhiên, phi công nhanh chóng làm rõ đây là một ca chuyển dạ khẩn cấp. Ngay sau đó, máy bay được cấp phép tiếp cận trực tiếp, đồng thời các nhân viên y tế được bố trí sẵn sàng tại cổng đón, theo Nypost.

Khi máy bay hạ cánh an toàn, một nhân viên đã hỏi về tình hình: “Em bé đã chào đời chưa?”. Phi công đáp lại ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: “Rồi, thưa ông”.

Hiện tình trạng sức khỏe của người mẹ và em bé chưa được công bố chi tiết, song sự việc đã khép lại an toàn trong sự hỗ trợ kịp thời của phi hành đoàn và lực lượng mặt đất.

Đây không phải là lần đầu tiên một em bé chào đời trên chuyến bay hướng đến sân bay JFK. Trước đó, vào năm 2015, một sản phụ 33 tuổi cũng đã sinh con trên chuyến bay của hãng hàng không Royal Jordanian với sự trợ giúp của một bác sĩ và y tá có mặt trên máy bay. Cả hai mẹ con sau đó đều khỏe mạnh.