Tại sao xuất tinh ngoài, 'đối tác' vẫn mang thai?

Xuất tinh ngoài âm đạo là một biện pháp tránh thai truyền thống nhưng không an toàn bởi khả năng có thai ngoài ý muốn khá cao.

Bác sĩ Lê Duy Thảo, Khoa Nam học, Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc, cho biết một lần xuất tinh, tinh dịch của nam giới có thể chứa trung bình từ 40 đến 200 triệu tinh trùng. Sau khi tinh dịch được phóng thích vào âm đạo, tinh trùng di chuyển vào cổ tử cung và lên tử cung để thụ tinh nếu gặp trứng rụng trong ống dẫn trứng. Tinh trùng di chuyển vào các ống chỉ trong vòng vài phút sau khi xuất tinh.

Do đó, khi tinh dịch đi ra ngoài sau khi vừa phóng xuất nhưng vẫn ở trong âm đạo một vài phút thì khả năng mang thai vẫn rất cao. Ngoài ra, "chỉ cần một lượng nhỏ tinh dịch cũng có rất nhiều tinh trùng khỏe mạnh, có khả năng di chuyển nhanh chóng đến ống dẫn trứng, dẫn đến mang thai ngoài ý muốn", bác sĩ nói.

Nhiều nam giới cho rằng chưa xuất tinh thì không có tinh trùng. Tuy nhiên, dịch trước xuất tinh vẫn có thể chứa tinh trùng, vẫn có thể gây mang thai ngoài ý muốn. Ngay cả khi xuất tinh sát mép ngoài âm đạo, môi trường tại đây vẫn tạo điều kiện cho tinh trùng bơi ngược dòng vào trong.

Theo American College of Obstetricians and Gynecologists, trong điều kiện thực tế, khoảng 22 trên 100 người sẽ có thai trong một năm. Ngay cả khi dùng đúng cách, vẫn có khoảng 4 trên 100 trường hợp mang thai. Nghiên cứu của James Trussell cũng cho thấy tỷ lệ mang thai khoảng 20% trong năm đầu, cho thấy phương pháp này có độ rủi ro đáng kể.

Do đó, "phương pháp này không an toàn tuyệt đối nếu không muốn mang thai ngoài ý muốn", bác sĩ nói.

Xuất tinh ngoài không bảo vệ bạn khỏi các bệnh lây truyền qua đường tình dục như HIV hay HPV. Nếu không dùng bao cao su, nguy cơ lây nhiễm vẫn tồn tại đầy đủ. Các vi khuẩn, virus lây qua đường tình dục như lậu, Chlamydia sẽ phá hoại nghiêm trọng hệ thống sinh sản của nam giới như gây viêm mào tinh, tắc ống dẫn tinh, có thể gây vô sinh, ảnh hưởng tới khả năng sinh sản sau này.

Đối với nữ giới, vi khuẩn có thể gây ra tình trạng viêm nhiễm ngược dòng từ âm đạo lên cổ tử cung rồi lan ra 2 vòi trứng, gây viêm tắc vòi trứng. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra vô sinh ở nữ giới.

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Nếu chưa sẵn sàng có em bé, bạn nên cân nhắc kết hợp hoặc chuyển sang các biện pháp tránh thai có độ tin cậy cao hơn như bao cao su, thuốc tránh thai hàng ngày, cấy que, đặt vòng. Sau quan hệ, bạn nên vệ sinh vùng kín sạch sẽ trước khi quan hệ, tránh các loại bệnh truyền nhiễm. Không nên sử dụng các dụng cụ hỗ trợ hoặc thực hiện các tư thế gây khó chịu, gây tổn thương cho cả hai người đặc biệt là nữ giới. Không thụt rửa âm đạo sau quan hệ.

Nếu nghi ngờ rằng mình đang mang thai có thể mua que thử tại các hiệu thuốc hoặc đến khám để được hướng dẫn và chăm sóc an toàn.