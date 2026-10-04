Blogger 25 tuổi từng uống 5 cốc cà phê, trà sữa mỗi ngày qua đời vì ung thư dạ dày

Ngày 29/9, tài khoản của Xu Ziting, được biết đến trên mạng với biệt danh "XiXiXuBao", đăng cáo phó thông báo cô qua đời một ngày trước đó.

"Cuộc đời của XiXi tự do, nhiệt huyết, dũng cảm và tốt bụng. Cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ và quan tâm đến chúng tôi trong suốt chặng đường", nội dung cáo phó viết.

Xu Ziting qua đời vì ung thư dạ dày ở tuổi 25. Ảnh: Douyin

Xu bắt đầu được chú ý sau khi công khai quá trình điều trị ung thư dạ dày từ năm 2025. Trong các video, cô thường chia sẻ tình trạng sức khỏe, động viên những người cùng mắc bệnh và nhìn lại lối sống của mình trước khi được chẩn đoán.

Xu cho biết cô thường xuyên thức khuya. Mỗi ngày cô chỉ ăn hai bữa, một bữa vào khoảng 8h và bữa còn lại lúc 18h, khiến khoảng cách giữa các bữa khá dài.

Chế độ ăn của cô cũng thiếu cân bằng. Xu nói mình thích cà phê, trà sữa và nước ngọt, "từng uống 5 cốc cà phê, trà sữa mỗi ngày" trong khi không thích ăn rau hay trái cây. Một số bài đăng khác của cô cũng đề cập việc thường ăn đồ ngoài, chuộng các món nhiều dầu mỡ và cay nóng.

Sau khi mắc bệnh, Xu nhìn nhận những thói quen này có thể gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Tuy nhiên, cô không cho rằng có thể khẳng định chúng là nguyên nhân trực tiếp khiến mình mắc ung thư dạ dày.

Xu từng đặt câu hỏi vì sao bản thân mắc ung thư khi mới ngoài 20 tuổi. Cô cho rằng yếu tố di truyền cũng có thể liên quan, bởi bà của cô từng qua đời vì ung thư thực quản ở tuổi 70.

Cô hy vọng trải nghiệm của mình có thể nhắc những người trẻ quan tâm hơn đến sức khỏe và điều chỉnh những thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh. Những chia sẻ của cô về bệnh tật và cuộc sống thu hút sự quan tâm của đông đảo người theo dõi.

Sau khi tin cô qua đời được công bố, nhiều người để lại lời chia buồn và chia sẻ lại những video Xu từng đăng về sức khỏe.

Theo Life Times, phòng ngừa nhiễm khuẩn, đặc biệt các yếu tố liên quan đến vi khuẩn đường tiêu hóa, là một trong những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ ung thư dạ dày. Các chuyên gia cũng khuyến cáo duy trì chế độ ăn đều đặn, hạn chế thực phẩm mốc, đồ nướng và các món chứa nhiều nitrit, đồng thời chú ý vệ sinh thực phẩm và răng miệng.

Theo khuyến cáo được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, những người thuộc nhóm nguy cơ nên cân nhắc nội soi dạ dày định kỳ khoảng 5 năm một lần, tùy tình trạng sức khỏe và chỉ định của bác sĩ.