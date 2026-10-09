Ăn hồng ngâm có tốt không và cần lưu ý những gì?

Hồng ngâm là loại quả quen thuộc vào mùa thu, có vị ngọt, thịt quả giòn và thường được ngâm để giảm vị chát. Không chỉ cung cấp chất xơ, quả hồng còn chứa vitamin C, carotenoid, kali và nhiều hợp chất thực vật.

1. Giá trị dinh dưỡng của quả hồng ngâm

Hồng ngâm (hồng giòn) là loại quả được rất nhiều người ưa thích. Quả hồng ngâm chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe như carbohydrate, chất xơ cùng các vitamin và khoáng chất. Thành phần cụ thể có thể khác nhau tùy giống hồng, độ chín và cách bảo quản, chế biến.

Thông tin dinh dưỡng của quả hồng

Trong 100 g quả hồng chứa:

- Năng lượng: 70 kcal

- Carbohydrate: 18,59 g

- Protein: 0,58 g

- Chất béo: 0,19 g

- Chất xơ: 3,6 g

- Vitamin A: 489 mg (32% giá trị hàng ngày)

- Vitamin B1: 0,03 mg (3% giá trị hàng ngày)

- Acid folic: 8 mcg (2% giá trị hàng ngày)

- Vitamin C: 7,5 mg

Một số nghiên cứu về thành phần dinh dưỡng của quả hồng cho thấy loại quả này cung cấp chất xơ, vitamin C, carotenoid và các khoáng chất như kali. Quả hồng cũng chứa nhiều hợp chất thực vật thuộc nhóm polyphenol, trong đó có tanin.

2. Ăn hồng ngâm có lợi gì với sức khỏe?

Quả hồng chứa hàm lượng cao các chất dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và các hợp chất hoạt tính sinh học, từ đó có thể có lợi cho sức khỏe theo nhiều cách.

Hồng ngâm (hồng giòn) là loại quả được rất nhiều người ưa thích. Ảnh: Ngọc Hà.

2.1. Bổ sung chất xơ cho chế độ ăn

Chất xơ là một trong những thành phần đáng chú ý của quả hồng ngâm. Tùy giống và điều kiện trồng trọt, hàm lượng chất xơ trong quả hồng có thể khác nhau. Một nghiên cứu trên giống hồng đã khử chát ghi nhận quả chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan.

Chất xơ trong thực phẩm nói chung có vai trò hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa và là một phần quan trọng của chế độ ăn cân bằng. Bổ sung đủ chất xơ từ rau, quả, ngũ cốc nguyên hạt và các thực phẩm thực vật khác có vai trò quan trọng đối với sức khỏe tiêu hóa.

2.2. Hồng ngâm cung cấp vitamin C và các hợp chất thực vật

Quả hồng ngâm chứa vitamin C, một chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Vitamin C tham gia vào quá trình tạo collagen, hỗ trợ chức năng miễn dịch và giúp cơ thể hấp thu sắt từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

Bên cạnh đó, màu vàng cam của quả hồng liên quan đến sự hiện diện của các carotenoid. Một số carotenoid trong quả hồng có thể được cơ thể sử dụng như tiền chất của vitamin A.

Quả hồng cũng chứa polyphenol và các hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa. Các nghiên cứu về thành phần hóa học của quả hồng đã ghi nhận nhiều nhóm hợp chất như carotenoid, flavonoid, tannin và các hợp chất phenolic khác.

2.3. Chứa hợp chất chống lão hóa và làm đẹp da

Một nghiên cứu mới ở Nhật Bản đã cho kết quả rằng ăn hồng ngâm có tác dụng chống lão hóa, nhờ vào nhóm hợp chất proan - thocyanidin có nhiều trong lớp vỏ quả hồng ngâm, giúp bảo vệ tế bào không bị oxy hóa đồng thời còn giúp cải thiện thị lực.

Một số carotenoid trong quả hồng, như beta-carotene, cũng có hoạt tính chống oxy hóa và có thể được cơ thể chuyển đổi thành vitamin A. Vitamin A cần thiết cho sự duy trì bình thường của da và các mô biểu mô.

Ngoài ra, hồng cũng chứa nhiều vitamin C, A, chất sắt giúp làn da hồng hào và duy trì thành phần máu giúp cải thiện sức khỏe làn da và tóc.

3. Vì sao ăn quá nhiều hồng có thể gây vấn đề tiêu hóa?

Nếu ăn với lượng phù hợp, chất xơ trong quả hồng có thể góp phần vào việc cung cấp chất xơ cho khẩu phần. Tuy nhiên, khi ăn quả hồng ngâm còn chát thường chứa nhiều tanin.

Trong quả hồng có chất tanin gây vị chát và chất pectin, hai chất này có nhiều ở vỏ hồng. Tanin và pectin là những chất làm săn niêm mạc ruột, ảnh hưởng nhu động ruột. Nếu ăn quá nhiều, nhất là vào lúc đói, các chất này cùng với hàm lượng chất xơ có trong quả hồng dưới tác dụng của acid dạ dày sẽ vón lại thành từng khối bã thức ăn dễ gây tắc nghẽn đường tiêu hóa (tắc ruột).

Nguy cơ tắc ruột thường cao hơn ở những người có nhu động dạ dày giảm, từng phẫu thuật dạ dày hoặc có các bệnh lý làm thức ăn lưu lại lâu trong dạ dày. Hồng ngâm đã được khử chát không có nghĩa là hoàn toàn không còn tannin. Do đó, không nên ăn quá nhiều hồng cùng một lúc.

4. Ăn hồng ngâm thế nào để tránh bất lợi?

Người khỏe mạnh có thể đưa hồng ngâm vào chế độ ăn như các loại trái cây khác. Nên chọn quả đã chín hoặc được khử chát đúng cách, ăn với lượng vừa phải và nhai kỹ.

Những người bình thường nếu ăn quả hồng nên thận trọng: không ăn quá nhiều, nhai kỹ và không nên ăn quả hồng lúc đói. Không nên ăn một lượng lớn hồng trong một lần, đặc biệt với quả còn xanh, cứng và chát nhiều.

Ngoài ra những người sức khỏe kém, người có bệnh mạn tính, người bệnh đái tháo đường không nên ăn quả hồng ngâm...

Người từng phẫu thuật dạ dày, bị chậm làm rỗng dạ dày, từng có khối bã thức ăn hoặc có bệnh lý đường tiêu hóa nên hỏi bác sĩ về việc sử dụng hồng. Nếu sau khi ăn hồng xuất hiện đau bụng nhiều, bụng chướng, nôn ói hoặc không thể đi ngoài, cần đi khám để xác định nguyên nhân.