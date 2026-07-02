9 thói quen nhỏ giúp kéo dài tuổi thọ

Thay vì đặt ra những mục tiêu quá lớn, mỗi người có thể bắt đầu bằng những thói quen nhỏ, những điều chỉnh đơn giản nhưng có thể thực hiện hằng ngày. Khi được duy trì đều đặn, các thói quen này góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, hạn chế suy giảm chức năng do tuổi tác và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Dưới đây là 9 thói quen ai cũng có thể áp dụng hàng ngày trong cuộc sống:

1. Giảm đường trong cà phê

Nếu có thói quen uống cà phê mỗi ngày, hãy bắt đầu bằng việc giảm lượng đường. Tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung đã được chứng minh có liên quan đến béo phì, đái tháo đường type 2 và bệnh tim mạch. Tuy nhiên, thay vì bỏ hẳn ngay lập tức, có thể giảm dần lượng đường theo từng tuần để vị giác thích nghi. Đây là thay đổi nhỏ nhưng mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe.

Sử dụng ít đường khi uống cà phê là thói quen nhỏ nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

2. Ưu tiên trái cây nguyên quả thay vì nước ép

Một chế độ ăn giàu thực phẩm nguyên chất có nguồn gốc thực vật mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe và tuổi thọ. Để đạt được những lợi ích này, thay vì uống nước ép trái cây, hãy ăn trái cây nguyên quả để tận dụng tối đa lượng chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa tự nhiên.

Chất xơ không chỉ hỗ trợ hệ tiêu hóa, cải thiện sức khỏe đường ruột mà còn góp phần giảm viêm, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường type 2 và ung thư đại trực tràng.

3. Hạn chế thịt chế biến sẵn

Các loại thịt nguội, xúc xích hay thịt chế biến sẵn tuy tiện lợi nhưng thường chứa nhiều natri và chất bảo quản. Việc tiêu thụ thường xuyên các thực phẩm này có liên quan đến tăng huyết áp, bệnh tim mạch và nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Chính vì vậy, nên hạn chế các loại thịt này và thay vào đó là sử dụng thịt gà, ức gà giàu protein, ít chất béo hơn. Người dùng cũng có thể thay thế bằng các nguồn protein thực vật phù hợp để ngăn ngừa bệnh mạn tính, tăng tuổi thọ.

4. Thói quen bổ sung hạt lanh xay vào bữa ăn

Hạt lanh được ví như "nữ hoàng" của các loạt hạt do cung cấp chất béo, chất chống oxy hóa và chất xơ có lợi cho sức khỏe. Chỉ với 1-2 thìa hạt lanh xay mỗi ngày, cơ thể đã được bổ sung thêm chất xơ, axit béo omega-3 và lignans - là những hợp chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ tế bào.

Hạt lanh có thể được trộn vào cháo yến mạch, sinh tố, súp hoặc các món nướng. Khi sử dụng thường xuyên sẽ mang lại lợi ích đối với sức khỏe tim mạch, kiểm soát đường huyết, cải thiện cholesterol và hỗ trợ hệ tiêu hóa.

5. Thói quen tăng cường vận động mỗi ngày

Thói quen vận động không có nghĩa là phải dành một khoảng thời gian nhất định trong ngày để thực hiện mà việc tận dụng mọi cơ hội hoạtđộng trong sinh hoạt hằng ngày cũng mang lại lợi ích đáng kể.

Chẳng hạn như đi cầu thang bộ thay vì thang máy, đỗ xe xa hơn để đi bộ nhiều hơn hoặc dành vài phút đi bộ nhanh mỗi ngày. Chỉ một lượng vận động nhỏ nhưng được duy trì đều đặn không chỉ hình thành thói quen tích cực mà còn có thể góp phần giảm nguy cơ tử vong sớm.

6. Khám sức khỏe định kỳ

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm là một trong những cách hiệu quả để phát hiện sớm các tình trạng bất thường trước khi xuất hiện triệu chứng. Thông qua các đợt kiểm tra, bác sĩ có thể theo dõi những thay đổi về huyết áp, cân nặng, cholesterol hoặc các yếu tố nguy cơ khác theo thời gian. Đây cũng là dịp để cập nhật các loại vắc xin cần thiết và xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe phù hợp.

7. Ngủ ngon để cơ thể phục hồi

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi và sửa chữa của cơ thể. Ngủ đủ khoảng 7 giờ mỗi đêm có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh mạn tính và tử vong sớm thấp hơn.

Một cách đơn giản để cải thiện chất lượng giấc ngủ là tạo thói quen hạn chế sử dụng đồ uống chứa caffeine sau đầu giờ chiều do caffeine tồn tại trong cơ thể nhiều giờ, việc uống quá muộn có thể khiến cơ thể khó đi vào giấc ngủ hoặc ngủ không sâu.

Với các trường hợp cảm thấy mệt mỏi vào buổi chiều, nên uống nước, ăn một bữa phụ lành mạnh hoặc đi bộ ngắn thay vì tiêu thụ cà phê.

8. Duy trì các kết nối xã hội

Khoa học đã chỉ ra rằng cô đơn là một yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, đặc biệt ở người lớn tuổi. Chính vì vậy, việc duy trì kết nối xã hội bằng những hoạt động đơn giản như gọi điện cho người thân, nhắn tin hỏi thăm bạn bè, tham gia sinh hoạt cộng đồng hoặc thậm chí trò chuyện với người xung quanh đều giúp tạo ra cảm xúc tích cực. Hơn nữa, thói quen này còn liên quan đến giảm nguy cơ trầm cảm, sa sút trí tuệ và bệnh mạn tính về sau.

9. Luyện tập giữ thăng bằng

Khả năng giữ thăng bằng suy giảm theo tuổi tác làm tăng nguy cơ té ngã, nguyên nhân phổ biến dẫn đến chấn thương nghiêm trọng ở người cao tuổi. Để khắc phục tình trạng này, biện pháp hiệu quả là tập giữ thăng bằng bằng cách đứng trên một chân khi đánh răng hoặc trong lúc chờ xếp hàng, lưu ý luôn đứng gần một điểm tựa an toàn. Duy trì thói quen này giúp tăng sức mạnh cơ trung tâm, cải thiện khả năng phối hợp và giảm nguy cơ té ngã.