Qua tuổi 60, hãy 'lười' 3 việc để kéo dài tuổi thọ

Thực tế, bí quyết sống khỏe khi về già đôi khi không nằm ở việc cố gắng làm thêm điều gì đó, mà ở việc biết hạn chế những thói quen gây hại cho cơ thể. Các chuyên gia cho rằng, sau tuổi 60, càng "lười" làm một số việc nhất định thì càng có lợi cho sức khỏe và tuổi thọ.

3 chỉ số sức khỏe có liên quan mật thiết đến tuổi thọ

Một nghiên cứu kéo dài 35 năm trên hơn 44.000 người cao tuổi từ 64 đến 99 tuổi đã chỉ ra những đặc điểm chung ở nhóm người sống thọ.

Kết quả cho thấy, những người có tuổi thọ cao thường duy trì được ba chỉ số chuyển hóa quan trọng ở mức ổn định gồm đường huyết, creatinine và axit uric.

Trong đó, đường huyết không tăng quá cao trong phần lớn cuộc đời, chức năng thận được bảo vệ tốt thông qua chỉ số creatinine ổn định và nồng độ axit uric được kiểm soát hiệu quả.

Các nhà nghiên cứu nhận định rằng việc duy trì sự cân bằng của những chỉ số này có thể góp phần làm chậm quá trình lão hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính và hỗ trợ kéo dài tuổi thọ.

Nhiều nghiên cứu cho thấy người duy trì tinh thần lạc quan, vui vẻ thường có sức khỏe tốt hơn và tuổi thọ cao hơn so với những người thường xuyên sống trong trạng thái tiêu cực. Ảnh minh họa

Muốn tăng tuổi thọ, hãy "lười" nổi nóng và cáu gắt

Cảm xúc tiêu cực kéo dài là một trong những yếu tố âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe người lớn tuổi.

Sau tuổi 60, cơ thể trở nên nhạy cảm hơn với áp lực tâm lý. Khi thường xuyên tức giận, căng thẳng hoặc lo âu quá mức, huyết áp có thể tăng cao, tim mạch chịu áp lực lớn hơn và hệ miễn dịch cũng bị suy giảm.

Nhiều nghiên cứu cho thấy người duy trì tinh thần lạc quan, vui vẻ thường có sức khỏe tốt hơn và tuổi thọ cao hơn so với những người thường xuyên sống trong trạng thái tiêu cực.

Vì vậy, thay vì bận tâm quá nhiều đến những điều không thể kiểm soát, người cao tuổi nên học cách buông bỏ, giữ tâm trạng thư thái để tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Muốn sống lâu, đừng ăn uống quá vội vàng

Không ít người vẫn giữ thói quen ăn nhanh, uống nhanh dù tuổi đã cao. Tuy nhiên, đây là thói quen có thể gây ra nhiều tác động bất lợi đối với sức khỏe.

Khi uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn, hệ tuần hoàn và hệ tiêu hóa phải hoạt động quá tải. Với những người có bệnh nền tim mạch, điều này còn làm tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Tương tự, việc ăn quá nhanh khiến thức ăn chưa được nhai kỹ, làm tăng gánh nặng cho dạ dày và đường ruột. Về lâu dài, thói quen này có thể dẫn đến khó tiêu, tăng cân, rối loạn chuyển hóa và làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Để bảo vệ sức khỏe và nâng cao tuổi thọ, người cao tuổi nên ăn chậm, nhai kỹ, đồng thời duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng và điều độ.

Đừng để mỡ bụng tích tụ nếu muốn kéo dài tuổi thọ

Béo bụng không đơn thuần là vấn đề ngoại hình mà còn là dấu hiệu cảnh báo nhiều nguy cơ sức khỏe.

Lượng mỡ tích tụ quanh vùng bụng có liên quan đến hàng loạt bệnh lý như tim mạch, tiểu đường, gan nhiễm mỡ và rối loạn chuyển hóa.

Đặc biệt, nhiều nghiên cứu còn cho thấy tình trạng thừa mỡ nội tạng có thể làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Khi tuổi tác tăng lên, quá trình trao đổi chất diễn ra chậm hơn, khiến việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn.

Chính vì vậy, người trên 60 tuổi cần chú trọng vận động phù hợp, kiểm soát chế độ ăn và duy trì vòng eo ở mức hợp lý.

Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài và góp phần nâng cao tuổi thọ.

Tuổi thọ không chỉ phụ thuộc vào gen mà còn nằm ở thói quen mỗi ngày

Nhiều người cho rằng tuổi thọ được quyết định chủ yếu bởi yếu tố di truyền. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định lối sống mới là yếu tố có tác động mạnh mẽ đến khả năng sống khỏe, sống lâu.

Sau tuổi 60, việc kiểm soát cảm xúc, ăn uống điều độ và hạn chế tích tụ mỡ bụng có thể tạo nên sự khác biệt lớn đối với sức khỏe tổng thể.

Những thay đổi nhỏ nhưng duy trì đều đặn mỗi ngày sẽ giúp cơ thể lão hóa chậm hơn, giảm nguy cơ bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Muốn kéo dài tuổi thọ, đôi khi điều quan trọng không phải là cố gắng làm thật nhiều, mà là biết "lười" đúng lúc với những thói quen gây hại cho sức khỏe.

Theo Sohu